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В Костромской области снижена торговая наценка на социально значимые товары - РИА Новости, 14.04.2025
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
18:05 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/natsenka-2011206738.html
В Костромской области снижена торговая наценка на социально значимые товары
В Костромской области снижена торговая наценка на социально значимые товары - РИА Новости, 14.04.2025
В Костромской области снижена торговая наценка на социально значимые товары
В Костромской области подписаны соглашения с региональными торговыми сетями о снижении торговой наценки на социально значимые товары, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:05:00+03:00
2025-04-14T18:05:00+03:00
костромская область
костромская область
сергей ситников
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КОСТРОМА, 14 апр – РИА Новости. В Костромской области подписаны соглашения с региональными торговыми сетями о снижении торговой наценки на социально значимые товары, сообщает пресс-служба областной администрации. Сообщается, что по поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова департамент экономического развития региона заключает соглашения с торговыми сетями о сдерживании цен на социально значимые товары, не допуская значительного роста надбавки. Всего в списке около 30 наименований продуктов. По данным главы департамента Александра Свистунова, в феврале, марте текущего года заключены соглашения по фиксированному размеру торговой наценки в региональной торговой сети. "Это три крупнейшие костромские сети "Десяточка", "Высшая лига", "Гулливер", которые имеют 181 магазин на территории всей Костромской области. Как результат, сегодня по ценам на продукты питания наш регион находится в диапазоне ниже, чем в среднем по РФ", - цитирует Свистунова пресс-служба обладминистрации. Главам муниципальных образований поручено проработать вопрос о включении в соглашение организаций в сфере мелкотоварной розницы. "Я уже обращал внимание, что у нас подобное соглашение по сдерживанию торговых наценок на федеральном уровне подписали федеральные сети. Поэтому я просил максимально подключить к этой теме и региональную торговлю. В связи с этим передайте от меня благодарность руководителям, собственникам, кто такие решения принял", - подчеркнул губернатор Сергей Ситников, назвав соглашение благом для костромичей. По данным обладминистрации, губернатор всегда ставит задачу применять нестандартные подходы для сдерживания ценовой ситуации: максимально приближать производителей и покупателей, минуя перекупщиков – в частности, давать возможность покупать продукты напрямую от производителей, организовывать ярмарочную торговлю, делать оптовые закупки для коллективов предприятий. Во многом избежать резкого роста цен и обеспечить костромичей качественными продуктами помогают региональные меры поддержки, отмечают в областной администрации. По инициативе губернатора в Костромской области действует программа авансирования сельхозпроизводителей, поставляющих продукты питания в учреждения соцсферы. Благодаря этому в школы, детские сады и больницы овощная продукция в течение всего года поступает по ценам низкого сезона - более чем в два раза дешевле, чем стоимость продукции в рознице. Предприятиям компенсируется часть затрат на поставку молока и молочных продуктов в соцучреждения. Среди населения пользуется популярностью предоставление бесплатных земельных участков для выращивания овощей.
https://ria.ru/20250410/kostroma-2010550364.html
https://ria.ru/20250408/sitnikov-2010087723.html
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костромская область, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников

В Костромской области снижена торговая наценка на социально значимые товары

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКострома
Кострома - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 14 апр – РИА Новости. В Костромской области подписаны соглашения с региональными торговыми сетями о снижении торговой наценки на социально значимые товары, сообщает пресс-служба областной администрации.
Сообщается, что по поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова департамент экономического развития региона заключает соглашения с торговыми сетями о сдерживании цен на социально значимые товары, не допуская значительного роста надбавки. Всего в списке около 30 наименований продуктов. По данным главы департамента Александра Свистунова, в феврале, марте текущего года заключены соглашения по фиксированному размеру торговой наценки в региональной торговой сети.
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"Это три крупнейшие костромские сети "Десяточка", "Высшая лига", "Гулливер", которые имеют 181 магазин на территории всей Костромской области. Как результат, сегодня по ценам на продукты питания наш регион находится в диапазоне ниже, чем в среднем по РФ", - цитирует Свистунова пресс-служба обладминистрации.
Главам муниципальных образований поручено проработать вопрос о включении в соглашение организаций в сфере мелкотоварной розницы.
"Я уже обращал внимание, что у нас подобное соглашение по сдерживанию торговых наценок на федеральном уровне подписали федеральные сети. Поэтому я просил максимально подключить к этой теме и региональную торговлю. В связи с этим передайте от меня благодарность руководителям, собственникам, кто такие решения принял", - подчеркнул губернатор Сергей Ситников, назвав соглашение благом для костромичей.
По данным обладминистрации, губернатор всегда ставит задачу применять нестандартные подходы для сдерживания ценовой ситуации: максимально приближать производителей и покупателей, минуя перекупщиков – в частности, давать возможность покупать продукты напрямую от производителей, организовывать ярмарочную торговлю, делать оптовые закупки для коллективов предприятий.
Во многом избежать резкого роста цен и обеспечить костромичей качественными продуктами помогают региональные меры поддержки, отмечают в областной администрации. По инициативе губернатора в Костромской области действует программа авансирования сельхозпроизводителей, поставляющих продукты питания в учреждения соцсферы. Благодаря этому в школы, детские сады и больницы овощная продукция в течение всего года поступает по ценам низкого сезона - более чем в два раза дешевле, чем стоимость продукции в рознице. Предприятиям компенсируется часть затрат на поставку молока и молочных продуктов в соцучреждения. Среди населения пользуется популярностью предоставление бесплатных земельных участков для выращивания овощей.
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