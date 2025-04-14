https://ria.ru/20250414/mylo-2011199499.html
Объем продаж мыла увеличился в Московской области
Объем продаж мыла увеличился в Московской области - РИА Новости, 14.04.2025
Объем продаж мыла увеличился в Московской области
За последние три месяца жители Подмосковья купили около 4 тонн мыла в пачках по 100 грамм – спрос на него вырос на 17%, также на 4% повысился спрос на... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:33:00+03:00
2025-04-14T17:33:00+03:00
2025-04-14T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. За последние три месяца жители Подмосковья купили около 4 тонн мыла в пачках по 100 грамм – спрос на него вырос на 17%, также на 4% повысился спрос на хозяйственное мыло – было продано 972 килограмма в брусках по 200 грамм, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Кроме того, продано свыше 1,5 миллиона зубных щеток, 667 тысяч тюбиков зубной пасты, более 3,6 тысячи тонн стирального порошка и 9,3 тысячи упаковок антисептиков для рук объемом в 50 миллилитров. В ведомстве добавили, что развитие технологий и инноваций, внедряемых производителями в свои продукты, также сказывается на спросе. Таким образом, создаются более эффективные и безопасные средства, пользующиеся интересом у населения.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Объем продаж мыла увеличился в Московской области
В Подмосковье вырос объем продаж мыла
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. За последние три месяца жители Подмосковья купили около 4 тонн мыла в пачках по 100 грамм – спрос на него вырос на 17%, также на 4% повысился спрос на хозяйственное мыло – было продано 972 килограмма в брусках по 200 грамм, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Кроме того, продано свыше 1,5 миллиона зубных щеток, 667 тысяч тюбиков зубной пасты, более 3,6 тысячи тонн стирального порошка и 9,3 тысячи упаковок антисептиков для рук объемом в 50 миллилитров.
В ведомстве добавили, что развитие технологий и инноваций, внедряемых производителями в свои продукты, также сказывается на спросе. Таким образом, создаются более эффективные и безопасные средства, пользующиеся интересом у населения.