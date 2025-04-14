https://ria.ru/20250414/moskva-2011130670.html
Начато строительство трамвайной линии от Комсомольской площади в Москве
Начато строительство трамвайной линии от Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 14.04.2025
Начато строительство трамвайной линии от Комсомольской площади в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству новой трамвайной линии, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро "Чистые... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:35:00+03:00
2025-04-14T12:35:00+03:00
2025-04-14T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству новой трамвайной линии, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро "Чистые пруды", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Стартовали работы по строительству трамвайной линии от Комсомольской площади до станции метро "Чистые пруды"... В Красносельском и Басманном районах появится трамвайная линия, которая пройдет от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к станции метро "Чистые пруды". Она соединит восточные районы города с южными и центральными. Протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 километра, на всем ее протяжении проведем благоустройство прилегающих территорий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в зону работ вошли участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров. В настоящее время установлен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами. Для пешеходов организованы удобные проходы. "Проводим демонтаж покрытий и разработку траншей для прокладки кабельной канализации общей протяженностью почти 85 километров. Чтобы сократить количество разрытий, часть работ будет выполнена методом горизонтально-направленного бурения. В зоне будущих трамвайных путей расположено большое количество инженерных коммуникаций, для обеспечения безопасности новой линии они выносятся и перекладываются", - отметил Бирюков. Он добавил, что тротуары расширят до трех-шести метров, заменят их покрытие. На проезжей части обновят асфальт, нанесут разметку, установят дорожные знаки, обустроят новые наземные переходы с контрастным освещением. Вдоль трамвайных путей на проспекте Академика Сахарова, Каланчевской улице и Чистопрудном бульваре оборудуют 11 приподнятых посадочных платформ и современные остановки. Запланирован монтаж энергоэффективных фонарей. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе новой трамвайной линии планируется высадить порядка 200 деревьев и разбить 13,7 тысячи "квадратов" газона. Дополнительное озеленение предусмотрено в сквере у трамвайного разворотного круга на Каланчевской улице.
https://realty.ria.ru/20250414/moskva-2010692850.html
https://realty.ria.ru/20250411/moskva-2010773093.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Начато строительство трамвайной линии от Комсомольской площади в Москве
В Москве запустилось строительство трамвайной линии от Комсомольской площади
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству новой трамвайной линии, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро "Чистые пруды", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Стартовали работы по строительству трамвайной линии от Комсомольской площади до станции метро "Чистые пруды"... В Красносельском и Басманном районах появится трамвайная линия, которая пройдет от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к станции метро "Чистые пруды". Она соединит восточные районы города с южными и центральными. Протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 километра, на всем ее протяжении проведем благоустройство прилегающих территорий", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в зону работ вошли участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров. В настоящее время установлен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами. Для пешеходов организованы удобные проходы.
"Проводим демонтаж покрытий и разработку траншей для прокладки кабельной канализации общей протяженностью почти 85 километров. Чтобы сократить количество разрытий, часть работ будет выполнена методом горизонтально-направленного бурения. В зоне будущих трамвайных путей расположено большое количество инженерных коммуникаций, для обеспечения безопасности новой линии они выносятся и перекладываются", - отметил Бирюков.
Он добавил, что тротуары расширят до трех-шести метров, заменят их покрытие. На проезжей части обновят асфальт, нанесут разметку, установят дорожные знаки, обустроят новые наземные переходы с контрастным освещением. Вдоль трамвайных путей на проспекте Академика Сахарова, Каланчевской улице и Чистопрудном бульваре оборудуют 11 приподнятых посадочных платформ и современные остановки. Запланирован монтаж энергоэффективных фонарей.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе новой трамвайной линии планируется высадить порядка 200 деревьев и разбить 13,7 тысячи "квадратов" газона. Дополнительное озеленение предусмотрено в сквере у трамвайного разворотного круга на Каланчевской улице.