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В Пензе задержали производителей незаконной жидкости для вейпов
В Пензе задержали производителей незаконной жидкости для вейпов - РИА Новости, 14.04.2025
В Пензе задержали производителей незаконной жидкости для вейпов
Полиция в Пензе задержала троих местных жителей по подозрению в том, что они оборудовали в многоквартирном доме нелегальный цех по производству жидкости для... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:05:00+03:00
2025-04-14T12:05:00+03:00
2025-04-14T12:13:00+03:00
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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Полиция в Пензе задержала троих местных жителей по подозрению в том, что они оборудовали в многоквартирном доме нелегальный цех по производству жидкости для вейпов, которая затем два года продавалась в магазины ряда регионов России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области задержали троих жителей регионального центра... Нелегальный цех был оборудован в Пензе в арендованных помещениях на первом этаже многоквартирного жилого дома. Предварительно установлено, что злоумышленники с 2023 года без соответствующей лицензии изготавливали жидкости для вейпов, фасовали их и продавали в магазины на территории нескольких регионов России... Обнаружены и изъяты производственные линии, сырье, упаковочные материалы и более 120 тысяч флаконов с никотиносодержащей жидкостью", - написала Волк. Она уточнила, что полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ "Незаконные производство и оборот никотиносодержащей продукции, совершенные организованной группой в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.
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происшествия, россия, пенза, пензенская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Пенза, Пензенская область, Ирина Волк
В Пензе задержали производителей незаконной жидкости для вейпов
Трех жителей Пензы задержали за подпольное производство жидкости для вейпов