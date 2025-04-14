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Экс-премьер Молдавии обвинил руководство страны в узурпации власти - РИА Новости, 14.04.2025
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22:42 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/moldaviya-2011256576.html
Экс-премьер Молдавии обвинил руководство страны в узурпации власти
Экс-премьер Молдавии обвинил руководство страны в узурпации власти - РИА Новости, 14.04.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил руководство страны в узурпации власти
Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев обвинил действующее руководство страны в узурпации государственной... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T22:42:00+03:00
2025-04-14T22:42:00+03:00
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев обвинил действующее руководство страны в узурпации государственной власти и грубом нарушении конституции, заявив, что это представляет серьезную угрозу национальному суверенитету страны. Ранее власти Молдавии заявляли о приверженности курсу на реформирование судебной системы в соответствии с европейскими стандартами. Проведение реформы юстиции является одним из ключевых условий для начала переговоров о вступлении страны в Европейский союз, однако заявленные цели остались нереализованными. "В последние годы наше общество является свидетелем многочисленных попыток узурпации государственной власти и вопиющего нарушения конституции. Государственные органы были захвачены, затем манипулированы и вынуждены принимать неправильные решения", - заявил Тарлев на пресс-конференции в понедельник. По словам экс-премьера, руководство страны игнорирует основной закон государства, особенно статью конституции Молдавии о разделении властей, нарушает конституционные положения и независимость судебной системы, прокуратуры и других государственных институтов. "Это является вопиющим нарушением конституции, законодательства и, очевидно, представляет собой попытку ликвидации суверенитета Молдавии. Согласно конституции, узурпация государственной власти является самым тяжким преступлением против народа, и эти действия должны быть наказаны ", - подчеркнул Тарлев. Политик сослался на недавнее письмо экс-главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин, которая, по его словам, "официально подтвердила, что лично президент Молдавии Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан и многие другие чиновники постоянно вмешивались в процесс судей, прокуроров и даже в некоторые резонансные дела в стране". Ранее Драгалин направила письмо генеральному прокурору Молдавии Иону Мунтяну, в котором подробно описала препятствия, мешающие эффективной борьбе с коррупцией. Она выступила против инициативы министерства юстиции об объединении Антикоррупционной прокуратуры с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, заявив, что такое слияние не отвечает современным требованиям и задачам борьбы с коррупцией и организованной преступностью В феврале 2025 года Драгалин подала в отставку с поста главы Антикоррупционной прокуратуры, выразив обеспокоенность по поводу законопроекта о ликвидации ее ведомства и призвав депутатов парламента не поддерживать этот проект, который, по её мнению, подрывает независимость судебной власти и ослабляет способность страны привлекать к уголовной ответственности нарушителей закона. Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001-2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. До этого в июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран - кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония является кандидатом в члены Евросоюза с 2005 года, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20241123/moldaviya-1985346093.html
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в мире, молдавия, украина, киев, василий тарлев, майя санду, дорин речан, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Василий Тарлев, Майя Санду, Дорин Речан, Евросоюз
Экс-премьер Молдавии обвинил руководство страны в узурпации власти

Экс-премьер Молдавии Тарлев обвинил руководство страны в узурпации власти

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев обвинил действующее руководство страны в узурпации государственной власти и грубом нарушении конституции, заявив, что это представляет серьезную угрозу национальному суверенитету страны.
Ранее власти Молдавии заявляли о приверженности курсу на реформирование судебной системы в соответствии с европейскими стандартами. Проведение реформы юстиции является одним из ключевых условий для начала переговоров о вступлении страны в Европейский союз, однако заявленные цели остались нереализованными.
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«
"В последние годы наше общество является свидетелем многочисленных попыток узурпации государственной власти и вопиющего нарушения конституции. Государственные органы были захвачены, затем манипулированы и вынуждены принимать неправильные решения", - заявил Тарлев на пресс-конференции в понедельник.
По словам экс-премьера, руководство страны игнорирует основной закон государства, особенно статью конституции Молдавии о разделении властей, нарушает конституционные положения и независимость судебной системы, прокуратуры и других государственных институтов.
«
"Это является вопиющим нарушением конституции, законодательства и, очевидно, представляет собой попытку ликвидации суверенитета Молдавии. Согласно конституции, узурпация государственной власти является самым тяжким преступлением против народа, и эти действия должны быть наказаны ", - подчеркнул Тарлев.
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Политик сослался на недавнее письмо экс-главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин, которая, по его словам, "официально подтвердила, что лично президент Молдавии Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан и многие другие чиновники постоянно вмешивались в процесс судей, прокуроров и даже в некоторые резонансные дела в стране".
Ранее Драгалин направила письмо генеральному прокурору Молдавии Иону Мунтяну, в котором подробно описала препятствия, мешающие эффективной борьбе с коррупцией. Она выступила против инициативы министерства юстиции об объединении Антикоррупционной прокуратуры с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, заявив, что такое слияние не отвечает современным требованиям и задачам борьбы с коррупцией и организованной преступностью
В феврале 2025 года Драгалин подала в отставку с поста главы Антикоррупционной прокуратуры, выразив обеспокоенность по поводу законопроекта о ликвидации ее ведомства и призвав депутатов парламента не поддерживать этот проект, который, по её мнению, подрывает независимость судебной власти и ослабляет способность страны привлекать к уголовной ответственности нарушителей закона.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Вчера, 16:35
Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001-2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. До этого в июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран - кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония является кандидатом в члены Евросоюза с 2005 года, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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