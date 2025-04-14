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Политолог прокомментировал решение КС Молдавии по Гагаузии - РИА Новости, 14.04.2025
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16:35 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/moldaviya-2011187118.html
Политолог прокомментировал решение КС Молдавии по Гагаузии
Политолог прокомментировал решение КС Молдавии по Гагаузии - РИА Новости, 14.04.2025
Политолог прокомментировал решение КС Молдавии по Гагаузии
Решение Конституционного суда Молдавии лишить Гагаузию права назначать прокурора автономии является атакой на конституционные полномочия региона, заявил РИА... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:35:00+03:00
2025-04-14T16:35:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 14 апр – РИА Новости. Решение Конституционного суда Молдавии лишить Гагаузию права назначать прокурора автономии является атакой на конституционные полномочия региона, заявил РИА Новости политолог, директор Центра анализа Balkan-center Сергей Манастырлы. Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии. "Решение исключить власти Гагаузии из процесса отбора и назначения кандидата на пост главного прокурора автономии является, очевидно, атакой на законные, конституционные полномочия региона", - отметил Манастырлы. По мнению собеседника агентства, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) прибегла к этой мере в попытке восстановить репутацию после серии скандалов, включая амнистию осужденных на пожизненное заключение. "Чтобы хоть как-то реанимировать свое положение ПДС устроила эту провокацию. Очевидно, что после очередного незаконного решения КС молдавская юстиция не станет работать лучше", - подчеркнул Манастырлы. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.-0-
https://ria.ru/20250414/kishinev-2011181304.html
https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011170429.html
https://ria.ru/20250414/shor-2011150660.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Политолог прокомментировал решение КС Молдавии по Гагаузии

Политолог Манастырлы: лишение Гагаузии права назначать прокурора стало атакой

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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КИШИНЕВ, 14 апр – РИА Новости. Решение Конституционного суда Молдавии лишить Гагаузию права назначать прокурора автономии является атакой на конституционные полномочия региона, заявил РИА Новости политолог, директор Центра анализа Balkan-center Сергей Манастырлы.
Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии.
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«
"Решение исключить власти Гагаузии из процесса отбора и назначения кандидата на пост главного прокурора автономии является, очевидно, атакой на законные, конституционные полномочия региона", - отметил Манастырлы.
По мнению собеседника агентства, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) прибегла к этой мере в попытке восстановить репутацию после серии скандалов, включая амнистию осужденных на пожизненное заключение.
«
"Чтобы хоть как-то реанимировать свое положение ПДС устроила эту провокацию. Очевидно, что после очередного незаконного решения КС молдавская юстиция не станет работать лучше", - подчеркнул Манастырлы.
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Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.-0-
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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