https://ria.ru/20250414/moldavija-2011235971.html

В парламенте Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузию

В парламенте Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузию - РИА Новости, 14.04.2025

В парламенте Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузию

Власти Молдавии оказывают серьезное давление на Гагаузскую автономию, урезая ее в правах, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T20:04:00+03:00

2025-04-14T20:04:00+03:00

2025-04-14T20:04:00+03:00

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Власти Молдавии оказывают серьезное давление на Гагаузскую автономию, урезая ее в правах, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в своем Telegram-канале.Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии. "Конституционный суд Республики служит не народу, а режиму. Своим решением он лишил Гагаузию права выдвигать прокурора…Нападки на закон об особом статусе Гагаузии, а также тотальное давление на регион — это опасная глава в отношениях "центра" и автономии, которая серьезно урезает ее в правах", - написала Таубер.По ее словам, все, что в Молдавии работает хорошо и показывает отличные результаты — это "кость горле" партии "Действие и солидарность. "Яркий тому пример — Гагаузия. (Президент - ред.) Санду бросила все силы, чтобы уничтожить автономию. Она переписывает правила в одностороннем порядке, оставляя место нарушению закона, но не диалогу, компромиссу и мнению людей", - подчеркнула депутат. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011200549.html

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html

https://ria.ru/20250414/kishinev-2011181304.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, марина таубер, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул