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В парламенте Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузию - РИА Новости, 14.04.2025
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20:04 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/moldavija-2011235971.html
В парламенте Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузию
В парламенте Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузию - РИА Новости, 14.04.2025
В парламенте Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузию
Власти Молдавии оказывают серьезное давление на Гагаузскую автономию, урезая ее в правах, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:04:00+03:00
2025-04-14T20:04:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
марина таубер
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Власти Молдавии оказывают серьезное давление на Гагаузскую автономию, урезая ее в правах, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в своем Telegram-канале.Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии. &quot;Конституционный суд Республики служит не народу, а режиму. Своим решением он лишил Гагаузию права выдвигать прокурора…Нападки на закон об особом статусе Гагаузии, а также тотальное давление на регион — это опасная глава в отношениях &quot;центра&quot; и автономии, которая серьезно урезает ее в правах&quot;, - написала Таубер.По ее словам, все, что в Молдавии работает хорошо и показывает отличные результаты — это "кость горле" партии "Действие и солидарность. "Яркий тому пример — Гагаузия. (Президент - ред.) Санду бросила все силы, чтобы уничтожить автономию. Она переписывает правила в одностороннем порядке, оставляя место нарушению закона, но не диалогу, компромиссу и мнению людей", - подчеркнула депутат. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011200549.html
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html
https://ria.ru/20250414/kishinev-2011181304.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, марина таубер, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Марина Таубер, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В парламенте Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузию

Депутат Таубер: власти Молдавии урезают Гагаузскую автономию в правах

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Власти Молдавии оказывают серьезное давление на Гагаузскую автономию, урезая ее в правах, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в своем Telegram-канале.
Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Кишинев начал демонтаж Гагаузской автономии, заявил экс-премьер Молдавии
Вчера, 17:43
«

"Конституционный суд Республики служит не народу, а режиму. Своим решением он лишил Гагаузию права выдвигать прокурора…Нападки на закон об особом статусе Гагаузии, а также тотальное давление на регион — это опасная глава в отношениях "центра" и автономии, которая серьезно урезает ее в правах", - написала Таубер.

По ее словам, все, что в Молдавии работает хорошо и показывает отличные результаты — это "кость горле" партии "Действие и солидарность.
«
"Яркий тому пример — Гагаузия. (Президент - ред.) Санду бросила все силы, чтобы уничтожить автономию. Она переписывает правила в одностороннем порядке, оставляя место нарушению закона, но не диалогу, компромиссу и мнению людей", - подчеркнула депутат.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии
Вчера, 16:36
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Кишинев подменяет диалог с Гагаузией насилием, заявил Стояногло
Вчера, 16:05
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневМарина ТауберЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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