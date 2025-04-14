https://ria.ru/20250414/moldavija-2011162525.html

Молдавские социалисты выступили против ограничения прав Гагаузии

Молдавские социалисты выступили против ограничения прав Гагаузии - РИА Новости, 14.04.2025

Молдавские социалисты выступили против ограничения прав Гагаузии

Ограничение прав Гагаузской автономии в составе Молдавии негативно отразится на диалоге Кишинева с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:43:00+03:00

2025-04-14T14:43:00+03:00

2025-04-14T14:43:00+03:00

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евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Ограничение прав Гагаузской автономии в составе Молдавии негативно отразится на диалоге Кишинева с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, говорится в заявлении оппозиционной Партии социалистов. Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключен из процесса формирования прокуратуры автономии. "Партия социалистов Республики Молдова в корне не согласна с решением Конституционного суда, которым были признаны неконституционными положения законодательства, предоставлявшие Народному Собранию Гагаузии право участвовать в процессе назначения прокурора автономии. Считаем, что принятое сегодня решение подрывает не только баланс отношений между центром и автономией, но и делает невозможным конструктивный диалог по поводу приднестровского урегулирования, где тема автономий и особых статусов играет ключевую роль", - говорится в заявлении политсилы.Социалисты отметили, что будут добиваться пересмотра подходов, нарушающих принципы децентрализации и равноправного диалога с регионами. "Подобные шаги, предпринятые в одностороннем порядке, без учета мнения автономии и без широкого общественного обсуждения, только усугубляют недоверие и усиливают центробежные настроения в стране. Мы призываем к строгому соблюдению Закона 1994 года об особом статусе Гагаузской автономии, уважению к принятым ранее компромиссам и к продолжению открытого и уважительного диалога между Кишиневом и Комратом", - подчеркивается в заявлении партии. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

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https://ria.ru/20250410/moldavija-2010449196.html

https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011147510.html

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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул