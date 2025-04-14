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Молдавские социалисты выступили против ограничения прав Гагаузии - РИА Новости, 14.04.2025
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14:43 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/moldavija-2011162525.html
Молдавские социалисты выступили против ограничения прав Гагаузии
Молдавские социалисты выступили против ограничения прав Гагаузии - РИА Новости, 14.04.2025
Молдавские социалисты выступили против ограничения прав Гагаузии
Ограничение прав Гагаузской автономии в составе Молдавии негативно отразится на диалоге Кишинева с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:43:00+03:00
2025-04-14T14:43:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Ограничение прав Гагаузской автономии в составе Молдавии негативно отразится на диалоге Кишинева с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, говорится в заявлении оппозиционной Партии социалистов. Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключен из процесса формирования прокуратуры автономии. &quot;Партия социалистов Республики Молдова в корне не согласна с решением Конституционного суда, которым были признаны неконституционными положения законодательства, предоставлявшие Народному Собранию Гагаузии право участвовать в процессе назначения прокурора автономии. Считаем, что принятое сегодня решение подрывает не только баланс отношений между центром и автономией, но и делает невозможным конструктивный диалог по поводу приднестровского урегулирования, где тема автономий и особых статусов играет ключевую роль&quot;, - говорится в заявлении политсилы.Социалисты отметили, что будут добиваться пересмотра подходов, нарушающих принципы децентрализации и равноправного диалога с регионами. "Подобные шаги, предпринятые в одностороннем порядке, без учета мнения автономии и без широкого общественного обсуждения, только усугубляют недоверие и усиливают центробежные настроения в стране. Мы призываем к строгому соблюдению Закона 1994 года об особом статусе Гагаузской автономии, уважению к принятым ранее компромиссам и к продолжению открытого и уважительного диалога между Кишиневом и Комратом", - подчеркивается в заявлении партии. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250413/moldavija-2011030293.html
https://ria.ru/20250410/moldavija-2010449196.html
https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011147510.html
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Молдавские социалисты выступили против ограничения прав Гагаузии

Партия социалистов Молдавии: ограничение прав Гагаузии повлияет на диалог с ПМР

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Ограничение прав Гагаузской автономии в составе Молдавии негативно отразится на диалоге Кишинева с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, говорится в заявлении оппозиционной Партии социалистов.
Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключен из процесса формирования прокуратуры автономии.
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«

"Партия социалистов Республики Молдова в корне не согласна с решением Конституционного суда, которым были признаны неконституционными положения законодательства, предоставлявшие Народному Собранию Гагаузии право участвовать в процессе назначения прокурора автономии. Считаем, что принятое сегодня решение подрывает не только баланс отношений между центром и автономией, но и делает невозможным конструктивный диалог по поводу приднестровского урегулирования, где тема автономий и особых статусов играет ключевую роль", - говорится в заявлении политсилы.

Социалисты отметили, что будут добиваться пересмотра подходов, нарушающих принципы децентрализации и равноправного диалога с регионами.
«
"Подобные шаги, предпринятые в одностороннем порядке, без учета мнения автономии и без широкого общественного обсуждения, только усугубляют недоверие и усиливают центробежные настроения в стране. Мы призываем к строгому соблюдению Закона 1994 года об особом статусе Гагаузской автономии, уважению к принятым ранее компромиссам и к продолжению открытого и уважительного диалога между Кишиневом и Комратом", - подчеркивается в заявлении партии.
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Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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