Молдавские социалисты выступили против ограничения прав Гагаузии
Партия социалистов Молдавии: ограничение прав Гагаузии повлияет на диалог с ПМР
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Ограничение прав Гагаузской автономии в составе Молдавии негативно отразится на диалоге Кишинева с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, говорится в заявлении оппозиционной Партии социалистов.
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"Партия социалистов Республики Молдова в корне не согласна с решением Конституционного суда, которым были признаны неконституционными положения законодательства, предоставлявшие Народному Собранию Гагаузии право участвовать в процессе назначения прокурора автономии. Считаем, что принятое сегодня решение подрывает не только баланс отношений между центром и автономией, но и делает невозможным конструктивный диалог по поводу приднестровского урегулирования, где тема автономий и особых статусов играет ключевую роль", - говорится в заявлении политсилы.
Социалисты отметили, что будут добиваться пересмотра подходов, нарушающих принципы децентрализации и равноправного диалога с регионами.
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"Подобные шаги, предпринятые в одностороннем порядке, без учета мнения автономии и без широкого общественного обсуждения, только усугубляют недоверие и усиливают центробежные настроения в стране. Мы призываем к строгому соблюдению Закона 1994 года об особом статусе Гагаузской автономии, уважению к принятым ранее компромиссам и к продолжению открытого и уважительного диалога между Кишиневом и Комратом", - подчеркивается в заявлении партии.
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Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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