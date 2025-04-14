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На интеграцию новых регионов выделили 22 миллиарда рублей, заявил Кравцов - РИА Новости, 14.04.2025
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13:16 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/minprosvescheniya-2011138476.html
На интеграцию новых регионов выделили 22 миллиарда рублей, заявил Кравцов
На интеграцию новых регионов выделили 22 миллиарда рублей, заявил Кравцов - РИА Новости, 14.04.2025
На интеграцию новых регионов выделили 22 миллиарда рублей, заявил Кравцов
Минпросвещения направило почти 22 млрд руб на интеграцию новых субъектов РФ в 2024 году, заявил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:16:00+03:00
2025-04-14T13:16:00+03:00
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минпросвещения направило почти 22 млрд руб на интеграцию новых субъектов РФ в 2024 году, заявил глава министерства Сергей Кравцов. "Отдельное внимание уделялось воссоединенным регионам в прошлом году. По линии министерства новым регионам направлено почти 22 млрд рублей. Эти регионы – полноценные участники национальных проектов", - сказал министр на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ. Кроме того, Минпросвещения оказывает поддержку органам образования в приграничных регионах России.
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россия, сергей кравцов
Россия, Сергей Кравцов
На интеграцию новых регионов выделили 22 миллиарда рублей, заявил Кравцов

Минпросвещения направило 22 млрд руб на интеграцию новых субъектов РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минпросвещения направило почти 22 млрд руб на интеграцию новых субъектов РФ в 2024 году, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
"Отдельное внимание уделялось воссоединенным регионам в прошлом году. По линии министерства новым регионам направлено почти 22 млрд рублей. Эти регионы – полноценные участники национальных проектов", - сказал министр на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ.
Кроме того, Минпросвещения оказывает поддержку органам образования в приграничных регионах России.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей
10 апреля, 10:42
 
РоссияСергей Кравцов
 
 
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