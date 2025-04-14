https://ria.ru/20250414/minprosvescheniya-2011138476.html

На интеграцию новых регионов выделили 22 миллиарда рублей, заявил Кравцов

На интеграцию новых регионов выделили 22 миллиарда рублей, заявил Кравцов - РИА Новости, 14.04.2025

На интеграцию новых регионов выделили 22 миллиарда рублей, заявил Кравцов

Минпросвещения направило почти 22 млрд руб на интеграцию новых субъектов РФ в 2024 году, заявил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:16:00+03:00

2025-04-14T13:16:00+03:00

2025-04-14T13:16:00+03:00

россия

сергей кравцов

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минпросвещения направило почти 22 млрд руб на интеграцию новых субъектов РФ в 2024 году, заявил глава министерства Сергей Кравцов. "Отдельное внимание уделялось воссоединенным регионам в прошлом году. По линии министерства новым регионам направлено почти 22 млрд рублей. Эти регионы – полноценные участники национальных проектов", - сказал министр на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ. Кроме того, Минпросвещения оказывает поддержку органам образования в приграничных регионах России.

https://ria.ru/20250410/prosveschenie-2010412460.html

россия

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2025

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россия, сергей кравцов