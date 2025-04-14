https://ria.ru/20250414/minobrnauki-2011235843.html
Публикацию примерных вариантов тестов для мигрантов хотят отменить
Публикацию примерных вариантов тестов для мигрантов хотят отменить - РИА Новости, 14.04.2025
Публикацию примерных вариантов тестов для мигрантов хотят отменить
Минобрнауки РФ хочет отменить публикацию демонстрационных вариантов тестирования для мигрантов на знание русского языка, соответствующий проект опубликован на... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:10:00+03:00
2025-04-14T20:10:00+03:00
2025-04-14T20:10:00+03:00
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет отменить публикацию демонстрационных вариантов тестирования для мигрантов на знание русского языка, соответствующий проект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В абзаце четвертом слова "демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов и банк заданий, в том числе с ответами (для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента)" исключить", - говорится в документе. Кроме того, министерство предлагает формировать варианты тестирования учреждениями, проводящими экзамен, с использованием модуля для формирования вариантов контрольных измерительных материалов и банка заданий. Ранее правительство утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов. В список вошли 92 структуры по всей стране.
https://ria.ru/20250410/medvedev-2010573866.html
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Публикацию примерных вариантов тестов для мигрантов хотят отменить
Минобрнауки хочет отменить публикацию примерных вариантов тестов для мигрантов