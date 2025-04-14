https://ria.ru/20250414/minoborony-2011071032.html

ВС России освоили новый комплекс артиллерийской разведки

ВС России освоили новый комплекс артиллерийской разведки - РИА Новости, 14.04.2025

ВС России освоили новый комплекс артиллерийской разведки

Артиллеристы группировки войск "Запад" освоили новый звукометрический комплекс артиллерийской разведки в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T05:08:00+03:00

2025-04-14T05:08:00+03:00

2025-04-14T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985785404_0:90:3480:2048_1920x0_80_0_0_9010edc129ec6e9bc89cfa4acf1da72f.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" освоили новый звукометрический комплекс артиллерийской разведки в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие самоходного артиллерийского полка Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" освоили новое звукометрическое устройство артиллерийской разведки в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении. По данным ведомства, боевая работа устройства заключается в анализе приходящих звуковых волн от выстрелов различных артиллерийских и минометных орудий, находящихся на удалении более 15 километров. Как уточнили в Минобороны, звукопринимающее устройство улавливает звуки выстрелов вражеской артиллерии и определяет координаты их огневых позиций. Затем полученные данные передаются на доразведку расчету беспилотных летательных аппаратов, который подтверждает цель. Далее информация о местоположении целей передается артиллеристам, которые приступают к контрбатарейной борьбе. "Этот метод контрбатарейной борьбы отличается высокой эффективностью, мобильностью и скрытностью, а его точность достигает 150 метров. На прием и обработку данных с последующей выдачей информации потребителям требуется минимальное время, что повышает эффективность работы", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250414/minoborony-2011070907.html

https://ria.ru/20250414/spetsoperatsiya-2011070784.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия