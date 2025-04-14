https://ria.ru/20250414/minoborony-2011071032.html
ВС России освоили новый комплекс артиллерийской разведки
ВС России освоили новый комплекс артиллерийской разведки - РИА Новости, 14.04.2025
ВС России освоили новый комплекс артиллерийской разведки
Артиллеристы группировки войск "Запад" освоили новый звукометрический комплекс артиллерийской разведки в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:08:00+03:00
2025-04-14T05:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" освоили новый звукометрический комплекс артиллерийской разведки в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие самоходного артиллерийского полка Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" освоили новое звукометрическое устройство артиллерийской разведки в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении. По данным ведомства, боевая работа устройства заключается в анализе приходящих звуковых волн от выстрелов различных артиллерийских и минометных орудий, находящихся на удалении более 15 километров. Как уточнили в Минобороны, звукопринимающее устройство улавливает звуки выстрелов вражеской артиллерии и определяет координаты их огневых позиций. Затем полученные данные передаются на доразведку расчету беспилотных летательных аппаратов, который подтверждает цель. Далее информация о местоположении целей передается артиллеристам, которые приступают к контрбатарейной борьбе. "Этот метод контрбатарейной борьбы отличается высокой эффективностью, мобильностью и скрытностью, а его точность достигает 150 метров. На прием и обработку данных с последующей выдачей информации потребителям требуется минимальное время, что повышает эффективность работы", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250414/minoborony-2011070907.html
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безопасность, технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия
ВС России освоили новый комплекс артиллерийской разведки
Минобороны: ВС России освоили новый комплекс артиллерийской разведки
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" освоили новый звукометрический комплекс артиллерийской разведки в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие самоходного артиллерийского полка Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" освоили новое звукометрическое устройство артиллерийской разведки в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, боевая работа устройства заключается в анализе приходящих звуковых волн от выстрелов различных артиллерийских и минометных орудий, находящихся на удалении более 15 километров.
Как уточнили в Минобороны, звукопринимающее устройство улавливает звуки выстрелов вражеской артиллерии и определяет координаты их огневых позиций. Затем полученные данные передаются на доразведку расчету беспилотных летательных аппаратов, который подтверждает цель. Далее информация о местоположении целей передается артиллеристам, которые приступают к контрбатарейной борьбе.
"Этот метод контрбатарейной борьбы отличается высокой эффективностью, мобильностью и скрытностью, а его точность достигает 150 метров. На прием и обработку данных с последующей выдачей информации потребителям требуется минимальное время, что повышает эффективность работы", - добавили в министерстве.