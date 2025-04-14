https://ria.ru/20250414/minoborony-2011070907.html

Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.04.2025

Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипажи самолетов Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ, замаскированную в лесистой местности в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T05:06:00+03:00

2025-04-14T05:06:00+03:00

2025-04-14T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

су-25

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ, замаскированную в лесистой местности в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20250414/spetsoperatsiya-2011070784.html

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курская область, вооруженные силы украины, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф)