https://ria.ru/20250414/merts-2011201101.html
"На это и рассчитывает". В ФРГ разоблачили жуткий замысел Мерца по Украине
"На это и рассчитывает". В ФРГ разоблачили жуткий замысел Мерца по Украине - РИА Новости, 14.04.2025
"На это и рассчитывает". В ФРГ разоблачили жуткий замысел Мерца по Украине
Слова лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках Украине крылатых ракет Taurus говорят о желании эскалировать... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:41:00+03:00
2025-04-14T17:41:00+03:00
2025-04-14T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Слова лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках Украине крылатых ракет Taurus говорят о желании эскалировать конфликт, заявил политолог Александр Рар в беседе с газетой "Взгляд".По словам эксперта, Мерц подтвердил намерение отправить ракеты Украине, но умолчал о том, что для их наведения на цель необходимо привлечение специалистов из бундесвера, что может вылиться в прямое столкновение Германии с Россией."При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. <…> Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза", — отметил он.Рар добавил, что украинский кризис приблизился к решающей фазе: либо будет достигнуто мирное соглашение, либо президент США Дональд Трамп выйдет из игры."Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц", — заключил политолог.Ранее Мерц допустил возможность поставки Германией ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами.До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Киеву. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011180148.html
https://ria.ru/20250411/germaniya-2010512394.html
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
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"На это и рассчитывает". В ФРГ разоблачили жуткий замысел Мерца по Украине
Немецкий политолог Рар: Мерц хочет эскалации конфликта на Украине