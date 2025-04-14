Рейтинг@Mail.ru
"На это и рассчитывает". В ФРГ разоблачили жуткий замысел Мерца по Украине - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/merts-2011201101.html
"На это и рассчитывает". В ФРГ разоблачили жуткий замысел Мерца по Украине
"На это и рассчитывает". В ФРГ разоблачили жуткий замысел Мерца по Украине - РИА Новости, 14.04.2025
"На это и рассчитывает". В ФРГ разоблачили жуткий замысел Мерца по Украине
Слова лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках Украине крылатых ракет Taurus говорят о желании эскалировать... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:41:00+03:00
2025-04-14T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
фридрих мерц
александр рар
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001223342_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_c090212253cc21ea7d0d78df833c1039.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Слова лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках Украине крылатых ракет Taurus говорят о желании эскалировать конфликт, заявил политолог Александр Рар в беседе с газетой "Взгляд".По словам эксперта, Мерц подтвердил намерение отправить ракеты Украине, но умолчал о том, что для их наведения на цель необходимо привлечение специалистов из бундесвера, что может вылиться в прямое столкновение Германии с Россией."При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. &lt;…&gt; Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза", — отметил он.Рар добавил, что украинский кризис приблизился к решающей фазе: либо будет достигнуто мирное соглашение, либо президент США Дональд Трамп выйдет из игры."Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц", — заключил политолог.Ранее Мерц допустил возможность поставки Германией ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами.До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Киеву. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011180148.html
https://ria.ru/20250411/germaniya-2010512394.html
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
украина
германия
россия
европа
великобритания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001223342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9333cfa4323321663db9c05c1c6ba90d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, фридрих мерц, александр рар, дональд трамп, нато, россия, европа, великобритания, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Александр Рар, Дональд Трамп, НАТО, Россия, Европа, Великобритания, Франция
"На это и рассчитывает". В ФРГ разоблачили жуткий замысел Мерца по Украине

Немецкий политолог Рар: Мерц хочет эскалации конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberГлава ХДС Фридрих Мерц
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава ХДС Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Слова лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках Украине крылатых ракет Taurus говорят о желании эскалировать конфликт, заявил политолог Александр Рар в беседе с газетой "Взгляд".
По словам эксперта, Мерц подтвердил намерение отправить ракеты Украине, но умолчал о том, что для их наведения на цель необходимо привлечение специалистов из бундесвера, что может вылиться в прямое столкновение Германии с Россией.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Цирк снова в сборе". На Западе сообщили Украине неприятные новости
Вчера, 16:01
"При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. <…> Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза", — отметил он.
Рар добавил, что украинский кризис приблизился к решающей фазе: либо будет достигнуто мирное соглашение, либо президент США Дональд Трамп выйдет из игры.
"Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц", — заключил политолог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Немцев зовут на войну: друг СССР оказался агентом мирового зла
11 апреля, 08:00
Ранее Мерц допустил возможность поставки Германией ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами.
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Киеву. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Украину вычеркиваем: лучшего подарка Путину от Трампа нельзя представить
11 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияФридрих МерцАлександр РарДональд ТрампНАТОРоссияЕвропаВеликобританияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала