Глава МЧС сообщил о начале пожароопасного сезона
Глава МЧС Куренков: в 69 регионах России начался пожароопасный сезон
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В 69 регионах России начался пожароопасный сезон, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании президента Владимира Путина с правительством.
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"Пожароопасный сезон уже открыт в 69 субъектах России, всего с начала года, по данным "Авиалесоохраны", на территории России зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 гектаров, что значительно превышает показатели прошлого года", — сказал министр.
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Куренков добавил, что наиболее сложная обстановка складывается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.
Как уточнил глава Минприроды Александр Козлов, весенний пожароопасный сезон из-за малоснежной зимы на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, пик ожидается в мае.
Он добавил, что всероссийские силы для ликвидации лесных пожаров насчитывают свыше 28 тысяч человек.
В свою очередь, Путин указал, что в стране достаточно сил и средств для борьбы с последствиями природных пожаров, но важно вовремя и координированно задействовать их на наиболее опасных участках.
Глава государства поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей. Он также указал на необходимость организовать координацию между МЧС, Минприроды и регионами для борьбы с огнем.
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