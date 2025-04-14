https://ria.ru/20250414/mchs-2011198174.html

Глава МЧС сообщил о начале пожароопасного сезона

Глава МЧС сообщил о начале пожароопасного сезона - РИА Новости, 14.04.2025

Глава МЧС сообщил о начале пожароопасного сезона

В 69 регионах России начался пожароопасный сезон, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании президента Владимира Путина с правительством. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:25:00+03:00

2025-04-14T17:25:00+03:00

2025-04-14T18:02:00+03:00

россия

александр куренков (мчс)

краснодарский край

калининградская область

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В 69 регионах России начался пожароопасный сезон, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании президента Владимира Путина с правительством."Пожароопасный сезон уже открыт в 69 субъектах России, всего с начала года, по данным "Авиалесоохраны", на территории России зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 гектаров, что значительно превышает показатели прошлого года", — сказал министр.Куренков добавил, что наиболее сложная обстановка складывается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.Как уточнил глава Минприроды Александр Козлов, весенний пожароопасный сезон из-за малоснежной зимы на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, пик ожидается в мае.Он добавил, что всероссийские силы для ликвидации лесных пожаров насчитывают свыше 28 тысяч человек.В свою очередь, Путин указал, что в стране достаточно сил и средств для борьбы с последствиями природных пожаров, но важно вовремя и координированно задействовать их на наиболее опасных участках. Глава государства поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей. Он также указал на необходимость организовать координацию между МЧС, Минприроды и регионами для борьбы с огнем.

https://ria.ru/20241008/rossija-1976932385.html

https://ria.ru/20250403/dagestan-2009179657.html

россия

краснодарский край

калининградская область

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россия, александр куренков (мчс), краснодарский край, калининградская область, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)