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Глава МЧС сообщил о начале пожароопасного сезона - РИА Новости, 14.04.2025
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17:25 14.04.2025 (обновлено: 18:02 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/mchs-2011198174.html
Глава МЧС сообщил о начале пожароопасного сезона
Глава МЧС сообщил о начале пожароопасного сезона - РИА Новости, 14.04.2025
Глава МЧС сообщил о начале пожароопасного сезона
В 69 регионах России начался пожароопасный сезон, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании президента Владимира Путина с правительством. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:25:00+03:00
2025-04-14T18:02:00+03:00
россия
александр куренков (мчс)
краснодарский край
калининградская область
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В 69 регионах России начался пожароопасный сезон, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании президента Владимира Путина с правительством.&quot;Пожароопасный сезон уже открыт в 69 субъектах России, всего с начала года, по данным &quot;Авиалесоохраны&quot;, на территории России зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 гектаров, что значительно превышает показатели прошлого года&quot;, — сказал министр.Куренков добавил, что наиболее сложная обстановка складывается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.Как уточнил глава Минприроды Александр Козлов, весенний пожароопасный сезон из-за малоснежной зимы на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, пик ожидается в мае.Он добавил, что всероссийские силы для ликвидации лесных пожаров насчитывают свыше 28 тысяч человек.В свою очередь, Путин указал, что в стране достаточно сил и средств для борьбы с последствиями природных пожаров, но важно вовремя и координированно задействовать их на наиболее опасных участках. Глава государства поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей. Он также указал на необходимость организовать координацию между МЧС, Минприроды и регионами для борьбы с огнем.
https://ria.ru/20241008/rossija-1976932385.html
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россия
краснодарский край
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россия, александр куренков (мчс), краснодарский край, калининградская область, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Александр Куренков (МЧС), Краснодарский край, Калининградская область, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава МЧС сообщил о начале пожароопасного сезона

Глава МЧС Куренков: в 69 регионах России начался пожароопасный сезон

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В 69 регионах России начался пожароопасный сезон, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании президента Владимира Путина с правительством.
«

"Пожароопасный сезон уже открыт в 69 субъектах России, всего с начала года, по данным "Авиалесоохраны", на территории России зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 гектаров, что значительно превышает показатели прошлого года", — сказал министр.

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Куренков добавил, что наиболее сложная обстановка складывается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.
Как уточнил глава Минприроды Александр Козлов, весенний пожароопасный сезон из-за малоснежной зимы на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, пик ожидается в мае.
Он добавил, что всероссийские силы для ликвидации лесных пожаров насчитывают свыше 28 тысяч человек.
В свою очередь, Путин указал, что в стране достаточно сил и средств для борьбы с последствиями природных пожаров, но важно вовремя и координированно задействовать их на наиболее опасных участках.
Глава государства поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей. Он также указал на необходимость организовать координацию между МЧС, Минприроды и регионами для борьбы с огнем.
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РоссияАлександр Куренков (МЧС)Краснодарский крайКалининградская областьВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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