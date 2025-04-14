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В Волгоградской области мужчина убил лошадь, вколов неизвестный препарат
В Волгоградской области мужчина убил лошадь, вколов неизвестный препарат - РИА Новости, 14.04.2025
В Волгоградской области мужчина убил лошадь, вколов неизвестный препарат
Полиция начала проверку после гибели лошади в конном клубе в городе Волжский Волгоградской области, куда проник посторонний человек и сделал укол животному,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:25:00+03:00
2025-04-14T19:25:00+03:00
2025-04-14T19:25:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 14 апр – РИА Новости. Полиция начала проверку после гибели лошади в конном клубе в городе Волжский Волгоградской области, куда проник посторонний человек и сделал укол животному, сообщили в ГУ МВД по региону. По данным ведомства, в полицию обратилась сотрудница конного клуба в Волжском и сообщила, что какой-то человек проник в клуб и уколол двух лошадей неизвестным препаратом, одна из них после этого умерла. "По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении полиции.
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происшествия, волжский, волгоградская область, россия
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия
В Волгоградской области мужчина убил лошадь, вколов неизвестный препарат
В Волжском мужчина убил лошадь в конном клубе, вколов неизвестный препарат