https://ria.ru/20250414/loshad-2011227868.html

В Волгоградской области мужчина убил лошадь, вколов неизвестный препарат

В Волгоградской области мужчина убил лошадь, вколов неизвестный препарат - РИА Новости, 14.04.2025

В Волгоградской области мужчина убил лошадь, вколов неизвестный препарат

Полиция начала проверку после гибели лошади в конном клубе в городе Волжский Волгоградской области, куда проник посторонний человек и сделал укол животному,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:25:00+03:00

2025-04-14T19:25:00+03:00

2025-04-14T19:25:00+03:00

происшествия

волжский

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ВОЛГОГРАД, 14 апр – РИА Новости. Полиция начала проверку после гибели лошади в конном клубе в городе Волжский Волгоградской области, куда проник посторонний человек и сделал укол животному, сообщили в ГУ МВД по региону. По данным ведомства, в полицию обратилась сотрудница конного клуба в Волжском и сообщила, что какой-то человек проник в клуб и уколол двух лошадей неизвестным препаратом, одна из них после этого умерла. "По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20250411/voditel-2010767914.html

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волгоградская область

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происшествия, волжский, волгоградская область, россия