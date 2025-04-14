Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области мужчина убил лошадь, вколов неизвестный препарат - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/loshad-2011227868.html
В Волгоградской области мужчина убил лошадь, вколов неизвестный препарат
В Волгоградской области мужчина убил лошадь, вколов неизвестный препарат - РИА Новости, 14.04.2025
В Волгоградской области мужчина убил лошадь, вколов неизвестный препарат
Полиция начала проверку после гибели лошади в конном клубе в городе Волжский Волгоградской области, куда проник посторонний человек и сделал укол животному,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:25:00+03:00
2025-04-14T19:25:00+03:00
происшествия
волжский
волгоградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
ВОЛГОГРАД, 14 апр – РИА Новости. Полиция начала проверку после гибели лошади в конном клубе в городе Волжский Волгоградской области, куда проник посторонний человек и сделал укол животному, сообщили в ГУ МВД по региону. По данным ведомства, в полицию обратилась сотрудница конного клуба в Волжском и сообщила, что какой-то человек проник в клуб и уколол двух лошадей неизвестным препаратом, одна из них после этого умерла. "По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20250411/voditel-2010767914.html
волжский
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волжский, волгоградская область, россия
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия
В Волгоградской области мужчина убил лошадь, вколов неизвестный препарат

В Волжском мужчина убил лошадь в конном клубе, вколов неизвестный препарат

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 14 апр – РИА Новости. Полиция начала проверку после гибели лошади в конном клубе в городе Волжский Волгоградской области, куда проник посторонний человек и сделал укол животному, сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, в полицию обратилась сотрудница конного клуба в Волжском и сообщила, что какой-то человек проник в клуб и уколол двух лошадей неизвестным препаратом, одна из них после этого умерла.
"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении полиции.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Приморье задержали водителя, намеренно сбившего собаку
11 апреля, 16:26
 
ПроисшествияВолжскийВолгоградская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала