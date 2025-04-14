https://ria.ru/20250414/liksutov-2011095020.html

Ликсутов: выпуск лекарств в Москве вырос более чем на 4% за два месяца

Ликсутов: выпуск лекарств в Москве вырос более чем на 4% за два месяца - РИА Новости, 14.04.2025

Ликсутов: выпуск лекарств в Москве вырос более чем на 4% за два месяца

За два месяца текущего года в столице более чем на 4% выросло производство лекарств, а еще предприятия более чем на четверть увеличили объем выпуска... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:40:00+03:00

2025-04-14T10:40:00+03:00

2025-04-14T10:45:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. За два месяца текущего года в столице более чем на 4% выросло производство лекарств, а еще предприятия более чем на четверть увеличили объем выпуска мединструментов и оборудования, сообщил заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, московские компании вносят весомый вклад в развитие медотрасли. По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в городе созданы меры поддержки для таких предприятий. С помощью этого компании модернизируют производство, увеличивают объемы отгрузки, расширяют ассортимент продукции."Так, в январе-феврале 2025 года в городе на 4,3 процента вырос выпуск фармпрепаратов, а медицинских инструментов и оборудования – на 26,4%. В частности, было изготовлено около 3,9 миллиона диагностических реагентов, свыше 2,6 миллиона упаковок лекарств для сердечно-сосудистой системы, а также более 856 тысяч противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.В январе-феврале текущего года московские предприятия увеличили на 33% выпуск противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, а производство лекарств для лечения сердечно-сосудистой системы выросло в 2,4 раза. Кроме того, на 41,7% вырос выпуск шприцов, игл, катетеров и аналогичного инструмента, на 20,2% – контактных линз и линз для очков.Как сообщил министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов, в настоящий момент свыше 300 столичных компаний обеспечивают россиян критически значимой медпродукцией. В Москве предприятия занимаются производством лекарств, медизделий и оборудования, которое пользуется спросом внутри страны и за ее пределами."Например, по итогам первых двух месяцев 2025 года столичные компании отгрузили лекарственных средств на сумму более 54 миллиарда рублей, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – подчеркнул Гарбузов.Столичная компания "Изварино Фарма" занимается производством медикаментов для трансплантации органов, лечения онкологических и эндокринологических заболеваний. Компания начала выпускать три новых препарата для пациентов с сердечно-сосудистыми осложнениями. Объем выпуска в первом квартале этого года вырос и превысил 330 тысяч упаковок.Другая московская компания по выпуску косметических оболочек для протезов CCOVER за первый квартал этого года почти в два раза увеличила производство изделий год к году. Еще предприятие наращивает мощности и расширяет парк оборудования. Недавний переезд в новое помещение позволил увеличить производственные площади в два раза, что создает допвозможности для роста и развития.Столичное предприятие "Комарик" разрабатывает инновационное решение для самостоятельных инъекций и активно развивает персонализированную медицину на территории страны. В 2024 году компания смогла наладить производство и выпустило на рынок более 1,5 тысячи устройств. В этом году в планах организации увеличить объем продаж через существующие каналы сбыта, а также вывести продукт в крупные аптечные сети.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов