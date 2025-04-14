https://ria.ru/20250414/lavrov-2011265593.html

Киев заинтересован в землях, чтобы торговаться подороже, заявил Лавров

Киев заинтересован в землях, чтобы торговаться подороже, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2025

Киев заинтересован в землях, чтобы торговаться подороже, заявил Лавров

Киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T23:58:00+03:00

2025-04-14T23:58:00+03:00

2025-04-14T23:58:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ"."Разве те, кто во главе с Владимиром Зеленским продолжает "долдонить" про границы 1991 года, тоже хотят оттуда людей выгнать или хотят их вернуть под свое нацистское правление, в ситуацию, где все забыли язык, культуру, историю – все, что Россия сделала для этих территорий? Им нужна земля, чтобы торговаться "подороже". Они что-то уже продали премьер-министру Великобритании Киру Стармеру по "спекулятивным" ценам. Теперь им не осталось, что предложить американцам. Это торгаши, у которых нет ничего святого", - сказал министр.Россия при этом говорит не про "землю", а про право людей, которые на этих землях живут, отметил он. "Именно поэтому эти земли нам дороги. Мы не можем их отдать, выгнав оттуда людей", - подчеркнул Лавров. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255344.html

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255534.html

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россия, украина, великобритания, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский