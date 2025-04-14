Рейтинг@Mail.ru
Киев заинтересован в землях, чтобы торговаться подороже, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011265593.html
Киев заинтересован в землях, чтобы торговаться подороже, заявил Лавров
Киев заинтересован в землях, чтобы торговаться подороже, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2025
Киев заинтересован в землях, чтобы торговаться подороже, заявил Лавров
Киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:58:00+03:00
2025-04-14T23:58:00+03:00
россия
украина
великобритания
сергей лавров
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".&quot;Разве те, кто во главе с Владимиром Зеленским продолжает &quot;долдонить&quot; про границы 1991 года, тоже хотят оттуда людей выгнать или хотят их вернуть под свое нацистское правление, в ситуацию, где все забыли язык, культуру, историю – все, что Россия сделала для этих территорий? Им нужна земля, чтобы торговаться &quot;подороже&quot;. Они что-то уже продали премьер-министру Великобритании Киру Стармеру по &quot;спекулятивным&quot; ценам. Теперь им не осталось, что предложить американцам. Это торгаши, у которых нет ничего святого&quot;, - сказал министр.Россия при этом говорит не про "землю", а про право людей, которые на этих землях живут, отметил он. "Именно поэтому эти земли нам дороги. Мы не можем их отдать, выгнав оттуда людей", - подчеркнул Лавров. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255344.html
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255534.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, великобритания, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский
Россия, Украина, Великобритания, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Киев заинтересован в землях, чтобы торговаться подороже, заявил Лавров

Лавров: Киев, говоря о границах 1991 года, хочет торговаться

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
«

"Разве те, кто во главе с Владимиром Зеленским продолжает "долдонить" про границы 1991 года, тоже хотят оттуда людей выгнать или хотят их вернуть под свое нацистское правление, в ситуацию, где все забыли язык, культуру, историю – все, что Россия сделала для этих территорий? Им нужна земля, чтобы торговаться "подороже". Они что-то уже продали премьер-министру Великобритании Киру Стармеру по "спекулятивным" ценам. Теперь им не осталось, что предложить американцам. Это торгаши, у которых нет ничего святого", - сказал министр.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Лавров рассказал об опасениях при урегулировании украинского конфликта
Вчера, 22:20
Россия при этом говорит не про "землю", а про право людей, которые на этих землях живут, отметил он.
«
"Именно поэтому эти земли нам дороги. Мы не можем их отдать, выгнав оттуда людей", - подчеркнул Лавров.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Европа хочет поставить нового "полуфюрера" на Украине, заявил Лавров
Вчера, 22:26
 
РоссияУкраинаВеликобританияСергей ЛавровВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала