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Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2025
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23:51 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011264364.html
Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность, заявил Лавров
Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2025
Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность, заявил Лавров
Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится, заявил российский министр иностранных дел... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:51:00+03:00
2025-04-14T23:51:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".&quot;У нас есть своя политика, и мы знаем, как обеспечить обороноспособность нашего государства на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится. Нас, несмотря на нормализацию отношений с американцами, никто не прекращает в доктринальных документах США и НАТО объявлять противником, а публичные официальные лица - еще и врагом&quot;, - сказал Лавров, отвечая на вопрос, что будет после истечения ДСНВ в феврале 2026 года.Министр подчеркнул, что Россия, как заявлял российский лидер Владимир Путин, больше не втянется в гонку вооружений. "Из договора СНВ-3 (так же, как Устава ООН) нельзя "выдрать": вот мы хотим посетить с инспекцией ваш ядерный объект, это вот и будет территориальная целостность. … В самом начале документа сказано, что мы его смогли заключить потому, что уважаем друг друга, мы - за равную безопасность и признаем взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными системами. Эта взаимосвязь давно "взломана" выходом США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности", - добавил Лавров. До этого, напомнил министр, Штаты вышли из Договора о противоракетной обороне, и с тех пор американцы стали создавать средства противоракетной обороны, ракеты средней и меньшей дальности, размещаемые по всему миру. "Администрация Дональда Трампа на эту тему предложила садиться "втроем" с Китаем. Нам они ничего не предлагают. Мы тоже ничего никому предлагать не будем. Потому что не мы разваливали инструменты контроля над вооружениями, договор СНВ-3. От базовых принципов, без которых он не мог бы состояться, отказалась администрация Джо Байдена. Администрация Дональда Трампа пока к этим принципам не возвращается, хотя диалог по многим вопросам идет", - также отметил министр.
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011263961.html
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россия, сша, китай, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, нато, оон
Россия, США, Китай, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, ООН
Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность, заявил Лавров

Лавров: Россия знает, как обеспечить свою оборону, если ситуация не изменится

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
«

"У нас есть своя политика, и мы знаем, как обеспечить обороноспособность нашего государства на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится. Нас, несмотря на нормализацию отношений с американцами, никто не прекращает в доктринальных документах США и НАТО объявлять противником, а публичные официальные лица - еще и врагом", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, что будет после истечения ДСНВ в феврале 2026 года.

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Министр подчеркнул, что Россия, как заявлял российский лидер Владимир Путин, больше не втянется в гонку вооружений.
«
"Из договора СНВ-3 (так же, как Устава ООН) нельзя "выдрать": вот мы хотим посетить с инспекцией ваш ядерный объект, это вот и будет территориальная целостность. … В самом начале документа сказано, что мы его смогли заключить потому, что уважаем друг друга, мы - за равную безопасность и признаем взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными системами. Эта взаимосвязь давно "взломана" выходом США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности", - добавил Лавров.
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До этого, напомнил министр, Штаты вышли из Договора о противоракетной обороне, и с тех пор американцы стали создавать средства противоракетной обороны, ракеты средней и меньшей дальности, размещаемые по всему миру.
«
"Администрация Дональда Трампа на эту тему предложила садиться "втроем" с Китаем. Нам они ничего не предлагают. Мы тоже ничего никому предлагать не будем. Потому что не мы разваливали инструменты контроля над вооружениями, договор СНВ-3. От базовых принципов, без которых он не мог бы состояться, отказалась администрация Джо Байдена. Администрация Дональда Трампа пока к этим принципам не возвращается, хотя диалог по многим вопросам идет", - также отметил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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РоссияСШАКитайСергей ЛавровДональд ТрампВладимир ПутинНАТОООН
 
 
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