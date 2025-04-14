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Лавров ответил на вопрос о переговорах с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 14.04.2025
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23:48 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011263961.html
Лавров ответил на вопрос о переговорах с США по стратегической стабильности
Лавров ответил на вопрос о переговорах с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 14.04.2025
Лавров ответил на вопрос о переговорах с США по стратегической стабильности
России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:48:00+03:00
2025-04-14T23:48:00+03:00
россия
сша
китай
сергей лавров
дональд трамп
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ". &quot;Администрация Дональда Трампа сказала, что они заинтересованы обсуждать стратегические отношения в составе США, России и Китая. Китай в этом не заинтересован. Двусторонних предложений к нам не поступало. Если поступит, мы, разумеется, объясним, как видим поистине равноправные разговоры, переговоры о том, как обеспечивать стратегическую стабильность. Но до этого далеко. Мы не &quot;носимся&quot; с просьбами - давайте здесь посидим поговорим, давайте там. Мы не разрывали процесс не в одном из его составляющих компонентов (экономические, оборонные, ПРО, РСМД и так далее)&quot;, - заявил Лавров.Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз заявлял, что страна не будет "напрашиваться". "Если вам не нравится с нами разговаривать, то мы будем вести себя соответственно, сделаем выводы. Если вы хотите вернуться, то объясните, с чем хотите к нам прийти, и мы посмотрим, подходит это нам или нет", - отметил министр.
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011258677.html
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россия, сша, китай, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин
Россия, США, Китай, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Путин
Лавров ответил на вопрос о переговорах с США по стратегической стабильности

Лавров: России не поступали предложения обсудить стратегические отношения с США

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
«

"Администрация Дональда Трампа сказала, что они заинтересованы обсуждать стратегические отношения в составе США, России и Китая. Китай в этом не заинтересован. Двусторонних предложений к нам не поступало. Если поступит, мы, разумеется, объясним, как видим поистине равноправные разговоры, переговоры о том, как обеспечивать стратегическую стабильность. Но до этого далеко. Мы не "носимся" с просьбами - давайте здесь посидим поговорим, давайте там. Мы не разрывали процесс не в одном из его составляющих компонентов (экономические, оборонные, ПРО, РСМД и так далее)", - заявил Лавров.

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Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз заявлял, что страна не будет "напрашиваться".
«
"Если вам не нравится с нами разговаривать, то мы будем вести себя соответственно, сделаем выводы. Если вы хотите вернуться, то объясните, с чем хотите к нам прийти, и мы посмотрим, подходит это нам или нет", - отметил министр.
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РоссияСШАКитайСергей ЛавровДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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