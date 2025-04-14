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Лавров назвал отсутствие диалога США с Россией идиотизмом Байдена
Лавров назвал отсутствие диалога США с Россией идиотизмом Байдена - РИА Новости, 14.04.2025
Лавров назвал отсутствие диалога США с Россией идиотизмом Байдена
Администрация президента США Дональда Трампа отнеслась к отсутствию диалога с Москвой как к "идиотизму", доставшемуся в наследство от команды его... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:03:00+03:00
2025-04-14T23:03:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отнеслась к отсутствию диалога с Москвой как к "идиотизму", доставшемуся в наследство от команды его предшественника Джо Байдена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ"."Пришли люди, которые нам сказали: у нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем", - cказал он.Как отметил министр, в подобном подходе заключается здравый смысл Трампа и его команды. Лавров добавил, что РФ и США как ответственные игроки на международном поле не должны допустить, чтобы несовпадение их интересов переросло в конфронтацию. "В тех случаях - пусть их меньше, - когда эти интересы совпадают, (РФ и США - ред.) обязаны сделать всё, чтобы не упустить момент, перевести это совпадение во взаимовыгодное материальные, экономически и технологические, транспортные и логистические проекты", - подчеркнул он. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они "проделали ужасную работу", которая привела к началу боевых действий на Украине.
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в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, джо байден, сергей лавров
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров
Лавров назвал отсутствие диалога США с Россией идиотизмом Байдена
Лавров назвал отсутствие диалога США с РФ идиотизмом, доставшимся от Байдена