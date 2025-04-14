В администрации США появились разумные люди, заявил Лавров
Лавров: в США появились разумные люди, с которыми РФ обсуждает работу посольств
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В администрации США появились разумные люди, с которыми Россия обсуждает вопросы работы посольств, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
«
"И сейчас вот разумные люди в администрации, которые там наконец-то появились после того, как байденовские ставленники ушли или их отодвинули от дел, они с нами решают элементарные, казалось бы, вопросы жизнедеятельности дипломатической миссии в стране, с которой у тебя не разорваны дипломатические отношения", — отметил он.
Возобновление диалога
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
На прошлой неделе переговоры делегаций двух стран проходили в российском генконсульстве в Стамбуле. Москва поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности, которые были конфискованы властями США. Стороны договорились разработать необходимую дорожную карту. Представители двух стран также продолжили работу по облегчению оформления виз и режима передвижения дипломатов по стране пребывания.
Лавров заявил, что не обсуждал с США отношения России и Китая
12 апреля, 15:53