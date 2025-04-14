Рейтинг@Mail.ru
В администрации США появились разумные люди, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 14.04.2025 (обновлено: 21:36 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011247249.html
В администрации США появились разумные люди, заявил Лавров
В администрации США появились разумные люди, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2025
В администрации США появились разумные люди, заявил Лавров
В администрации США появились разумные люди, с которыми Россия обсуждает вопросы работы посольств, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:04:00+03:00
2025-04-14T21:36:00+03:00
россия
сша
стамбул
сергей лавров
александр дарчиев
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В администрации США появились разумные люди, с которыми Россия обсуждает вопросы работы посольств, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".&quot;И сейчас вот разумные люди в администрации, которые там наконец-то появились после того, как байденовские ставленники ушли или их отодвинули от дел, они с нами решают элементарные, казалось бы, вопросы жизнедеятельности дипломатической миссии в стране, с которой у тебя не разорваны дипломатические отношения&quot;, — отметил он. Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.На прошлой неделе переговоры делегаций двух стран проходили в российском генконсульстве в Стамбуле. Москва поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности, которые были конфискованы властями США. Стороны договорились разработать необходимую дорожную карту. Представители двух стран также продолжили работу по облегчению оформления виз и режима передвижения дипломатов по стране пребывания.
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011243775.html
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010554329.html
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010892008.html
россия
сша
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, стамбул, сергей лавров, александр дарчиев, оон, в мире
Россия, США, Стамбул, Сергей Лавров, Александр Дарчиев, ООН, В мире
В администрации США появились разумные люди, заявил Лавров

Лавров: в США появились разумные люди, с которыми РФ обсуждает работу посольств

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В администрации США появились разумные люди, с которыми Россия обсуждает вопросы работы посольств, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
«

"И сейчас вот разумные люди в администрации, которые там наконец-то появились после того, как байденовские ставленники ушли или их отодвинули от дел, они с нами решают элементарные, казалось бы, вопросы жизнедеятельности дипломатической миссии в стране, с которой у тебя не разорваны дипломатические отношения", — отметил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Лавров рассказал о статусе соглашения России и США по Украине
Вчера, 20:41

Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Переговоры России и США прошли в позитивной атмосфере, заявил Дарчиев
10 апреля, 18:03
В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
На прошлой неделе переговоры делегаций двух стран проходили в российском генконсульстве в Стамбуле. Москва поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности, которые были конфискованы властями США. Стороны договорились разработать необходимую дорожную карту. Представители двух стран также продолжили работу по облегчению оформления виз и режима передвижения дипломатов по стране пребывания.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Лавров заявил, что не обсуждал с США отношения России и Китая
12 апреля, 15:53
 
РоссияСШАСтамбулСергей ЛавровАлександр ДарчиевООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала