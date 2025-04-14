https://ria.ru/20250414/lavrov-2011183889.html

Лавров оценил роль США в работе дальнобойных ракет ВСУ

Лавров оценил роль США в работе дальнобойных ракет ВСУ - РИА Новости, 14.04.2025

Лавров оценил роль США в работе дальнобойных ракет ВСУ

Без роли США большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования, отметил Лавров. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:21:00+03:00

2025-04-14T16:21:00+03:00

2025-04-14T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Без роли США большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования, отметил Лавров."Нью-Йорк таймс" недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию", заявил он.

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011183695.html

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2025

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