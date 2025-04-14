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Лавров оценил роль США в работе дальнобойных ракет ВСУ - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 14.04.2025 (обновлено: 16:42 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011183889.html
Лавров оценил роль США в работе дальнобойных ракет ВСУ
Лавров оценил роль США в работе дальнобойных ракет ВСУ - РИА Новости, 14.04.2025
Лавров оценил роль США в работе дальнобойных ракет ВСУ
Без роли США большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования, отметил Лавров. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:21:00+03:00
2025-04-14T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Без роли США большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования, отметил Лавров."Нью-Йорк таймс" недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию", заявил он.
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011183695.html
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сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Лавров оценил роль США в работе дальнобойных ракет ВСУ

Лавров: без роли США большинство дальнобойных ракет ВСУ не оторвались бы от мест

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Без роли США большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования, отметил Лавров.
"Нью-Йорк таймс" недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию", заявил он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Лавров заявил, что на объекте в Сумах проходила сходка военачальников ВСУ
Вчера, 16:20
 
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