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Жителя Кузбасса задержали за сотрудничество с СБУ - РИА Новости, 14.04.2025
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06:25 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kuzbass-2011073664.html
Жителя Кузбасса задержали за сотрудничество с СБУ
Жителя Кузбасса задержали за сотрудничество с СБУ - РИА Новости, 14.04.2025
Жителя Кузбасса задержали за сотрудничество с СБУ
Жителя Кузбасса, установившего конфиденциальное сотрудничество со службой безопасности Украины, задержали в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T06:25:00+03:00
2025-04-14T06:25:00+03:00
кемеровская область
россия
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служба безопасности украины
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КЕМЕРОВО, 14 апр – РИА Новости. Жителя Кузбасса, установившего конфиденциальное сотрудничество со службой безопасности Украины, задержали в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области. "УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу задержан 62-летний житель региона, установивший конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации. В период с декабря 2023 по апрель 2024 года подозреваемый, используя интернет-мессенджер Telegram, инициативно установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем СБУ", – говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, в переписке он общался под псевдонимом. "(Мужчина – ред.) выразил готовность оказывать представителю СБУ содействие в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, совершив подрыв либо поджог государственных или военных объектов на территории Кемеровской области... Выполняя поручения разведывательного характера от сотрудника СБУ, задержанный записал и отправил иностранной стороне видеозаписи и изображения, в которых имелась информация о военном, транспортном и правоохранительном объектах города Новокузнецка", – сообщает ведомство. Следственным отделом УФСБ по Кемеровской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
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кемеровская область, россия, украина, служба безопасности украины, telegram
Кемеровская область, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Telegram
Жителя Кузбасса задержали за сотрудничество с СБУ

ФСБ: жителя Кузбасса задержали за сотрудничество с СБУ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 14 апр – РИА Новости. Жителя Кузбасса, установившего конфиденциальное сотрудничество со службой безопасности Украины, задержали в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
"УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу задержан 62-летний житель региона, установивший конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации. В период с декабря 2023 по апрель 2024 года подозреваемый, используя интернет-мессенджер Telegram, инициативно установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем СБУ", – говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, в переписке он общался под псевдонимом.
"(Мужчина – ред.) выразил готовность оказывать представителю СБУ содействие в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, совершив подрыв либо поджог государственных или военных объектов на территории Кемеровской области... Выполняя поручения разведывательного характера от сотрудника СБУ, задержанный записал и отправил иностранной стороне видеозаписи и изображения, в которых имелась информация о военном, транспортном и правоохранительном объектах города Новокузнецка", – сообщает ведомство.
Следственным отделом УФСБ по Кемеровской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
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