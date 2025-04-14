https://ria.ru/20250414/kurenkov-2011206568.html

Куренков заявил об уменьшении количества затопленных из-за паводков домов

Куренков заявил об уменьшении количества затопленных из-за паводков домов - РИА Новости, 14.04.2025

Куренков заявил об уменьшении количества затопленных из-за паводков домов

На сегодняшний день в РФ подтоплен один жилой дом, 88 придомовых участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры - это значительно меньше, чем годом ранее,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:08:00+03:00

2025-04-14T19:08:00+03:00

2025-04-14T19:08:00+03:00

общество

россия

жилье

александр куренков (мчс)

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. На сегодняшний день в РФ подтоплен один жилой дом, 88 придомовых участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры - это значительно меньше, чем годом ранее, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. "На сегодняшний день на территории Российской Федерации подтоплен один жилой дом, 88 приусадебных участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры. Хочу отметить, что эти цифры существенно ниже показателей прошлого года, в том числе благодаря заранее спланированным превентивным мероприятиям", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

https://ria.ru/20250404/orsk-2009288403.html

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2025

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общество, россия, жилье, александр куренков (мчс), владимир путин