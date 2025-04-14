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Куренков заявил об уменьшении количества затопленных из-за паводков домов - РИА Новости, 14.04.2025
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19:08 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kurenkov-2011206568.html
Куренков заявил об уменьшении количества затопленных из-за паводков домов
Куренков заявил об уменьшении количества затопленных из-за паводков домов - РИА Новости, 14.04.2025
Куренков заявил об уменьшении количества затопленных из-за паводков домов
На сегодняшний день в РФ подтоплен один жилой дом, 88 придомовых участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры - это значительно меньше, чем годом ранее,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:08:00+03:00
2025-04-14T19:08:00+03:00
общество
россия
жилье
александр куренков (мчс)
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. На сегодняшний день в РФ подтоплен один жилой дом, 88 придомовых участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры - это значительно меньше, чем годом ранее, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. "На сегодняшний день на территории Российской Федерации подтоплен один жилой дом, 88 приусадебных участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры. Хочу отметить, что эти цифры существенно ниже показателей прошлого года, в том числе благодаря заранее спланированным превентивным мероприятиям", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
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общество, россия, жилье, александр куренков (мчс), владимир путин
Общество, Россия, Жилье, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин
Куренков заявил об уменьшении количества затопленных из-за паводков домов

Куренков: в этом году количество затопленных из-за паводков домов снизилось

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Куренков
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Куренков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. На сегодняшний день в РФ подтоплен один жилой дом, 88 придомовых участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры - это значительно меньше, чем годом ранее, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.
"На сегодняшний день на территории Российской Федерации подтоплен один жилой дом, 88 приусадебных участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры. Хочу отметить, что эти цифры существенно ниже показателей прошлого года, в том числе благодаря заранее спланированным превентивным мероприятиям", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
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ОбществоРоссияЖильеАлександр Куренков (МЧС)Владимир Путин
 
 
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