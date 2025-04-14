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Биография Вадима Красносельского - РИА Новости, 14.04.2025
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00:31 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/krasnoselskiy-2011002801.html
Биография Вадима Красносельского
Биография Вадима Красносельского - РИА Новости, 14.04.2025
Биография Вадима Красносельского
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевич Красносельский родился 14 апреля 1970 года в поселке Даурия Забайкальского района... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T00:31:00+03:00
2025-04-14T00:31:00+03:00
справки
вадим красносельский
биографии
приднестровская молдавская республика
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Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевич Красносельский родился 14 апреля 1970 года в поселке Даурия Забайкальского района Читинской области (ныне в составе Забайкальского края России) в семье военнослужащего. Школу окончил в городе Бендеры Молдавской ССР (ныне город в составе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)).В 1993 году с отличием окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. В 2000 году окончил юридический факультет Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. В 1993 году поступил на службу в правоохранительные органы Приднестровья на должность старшего инженера группы оперативной связи спецтехники Бендерского городского отдела внутренних дел (ГОВД).В июле 1996 года перешел на оперативную работу – сначала на должность оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) Бендерского ГОВД, а в 1997 году занял должность старшего оперуполномоченного ОБЭП Бендерского ГОВД.В 1998 году был назначен на должность заместителя начальника ОБЭП Бендерского ГОВД, в 2000 году – заместителя начальника ОБЭП министерства внутренних дел ПМР.В сентябре 2003 года Вадим Красносельский возглавил ГОВД города Бендеры.В ноябре 2006 года занял должность первого заместителя министра внутренних дел ПМР. С января 2007 года по февраль 2012 года являлся министром внутренних дел ПМР.10 ноября 2008 года Вадиму Красносельскому было присвоено звание генерал-майора милиции.С 2012 года по ноябрь 2015 года работал в частных структурах.29 ноября 2015 года был избран депутатом Верховного Совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики VI созыва. Занимал пост председателя Верховного Совета.11 декабря 2016 года Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья. По данным ЦИК, за него проголосовали 62,23% избирателей. 16 декабря 2016 года Вадим Красносельский официально вступил в должность президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). По итогам президентских выборов, состоявшихся 12 декабря 2021 года, Вадим Красносельский был переизбран на должность президента Приднестровья. Его кандидатуру поддержали 79,4% избирателей. Награжден государственными наградами ПМР: орденами "За личное мужество" (2005), "За заслуги" II степени (2011); медалями "За боевые заслуги" (2004), "За трудовую доблесть" (2010), "За безупречную службу" III и II степеней (2003, 2008).Женат, в семье трое детей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, вадим красносельский, биографии, приднестровская молдавская республика
Справки, Вадим Красносельский, Биографии, Приднестровская Молдавская Республика

Биография Вадима Красносельского

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский . Архивное фото
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Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевич Красносельский родился 14 апреля 1970 года в поселке Даурия Забайкальского района Читинской области (ныне в составе Забайкальского края России) в семье военнослужащего. Школу окончил в городе Бендеры Молдавской ССР (ныне город в составе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)).
В 1993 году с отличием окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. В 2000 году окончил юридический факультет Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.
В 1993 году поступил на службу в правоохранительные органы Приднестровья на должность старшего инженера группы оперативной связи спецтехники Бендерского городского отдела внутренних дел (ГОВД).
В июле 1996 года перешел на оперативную работу – сначала на должность оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) Бендерского ГОВД, а в 1997 году занял должность старшего оперуполномоченного ОБЭП Бендерского ГОВД.
В 1998 году был назначен на должность заместителя начальника ОБЭП Бендерского ГОВД, в 2000 году – заместителя начальника ОБЭП министерства внутренних дел ПМР.
В сентябре 2003 года Вадим Красносельский возглавил ГОВД города Бендеры.
В ноябре 2006 года занял должность первого заместителя министра внутренних дел ПМР. С января 2007 года по февраль 2012 года являлся министром внутренних дел ПМР.
10 ноября 2008 года Вадиму Красносельскому было присвоено звание генерал-майора милиции.
С 2012 года по ноябрь 2015 года работал в частных структурах.
29 ноября 2015 года был избран депутатом Верховного Совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики VI созыва. Занимал пост председателя Верховного Совета.
11 декабря 2016 года Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья. По данным ЦИК, за него проголосовали 62,23% избирателей. 16 декабря 2016 года Вадим Красносельский официально вступил в должность президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР).
По итогам президентских выборов, состоявшихся 12 декабря 2021 года, Вадим Красносельский был переизбран на должность президента Приднестровья. Его кандидатуру поддержали 79,4% избирателей.
Награжден государственными наградами ПМР: орденами "За личное мужество" (2005), "За заслуги" II степени (2011); медалями "За боевые заслуги" (2004), "За трудовую доблесть" (2010), "За безупречную службу" III и II степеней (2003, 2008).
Женат, в семье трое детей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиВадим КрасносельскийБиографииПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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