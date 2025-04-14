https://ria.ru/20250414/kosmonavtika-2011223533.html

Более 25 тысяч человек отметили День космонавтики в парках Подмосковья

Более 25 тысяч человек отметили День космонавтики в парках Подмосковья - РИА Новости, 14.04.2025

Более 25 тысяч человек отметили День космонавтики в парках Подмосковья

Свыше 25 тысяч жителей и гостей Московской области посетили общеобластное мероприятие "Фестиваль космических чудес", приуроченное ко Дню космонавтики, сообщает... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:11:00+03:00

2025-04-14T19:11:00+03:00

2025-04-14T19:11:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

день космонавтики

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Свыше 25 тысяч жителей и гостей Московской области посетили общеобластное мероприятие "Фестиваль космических чудес", приуроченное ко Дню космонавтики, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Фестиваль прошел в 92 парках Подмосковья. Посетители участвовали в костюмированных шествиях, выставках моделей космических кораблей, мастер-классах по наблюдательной астрономии, квест-играх, концертных программах и многом другом. Гости приняли участие в кулинарном шоу по приготовлению планетных блинчиков и творческих мастер-классах, посетили выставку фотографий проекта "Шаг в Космос" в Центральном городском парке городского округа Королев. В парке культуры и отдыха в городском округе Жуковский все желающие отправились на научное шоу, где провели 12 опытов с электричеством и физикой плазмы и посетили интерактивно-познавательную программу "От винта". А в парке семейного отдыха в городском округе Дубна были организованы мастер-класс по наблюдательной астрономии в телескоп, костюмированное шествие "Парад планет" и научная квест-игра "Космическое путешествие".

https://ria.ru/20250414/siroty-2011221773.html

https://ria.ru/20250414/podmoskove-2011217250.html

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московская область (подмосковье), день космонавтики