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Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 14.04.2025
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19:00 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kitaj-2011222620.html
Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом, заявил Си Цзиньпин
Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 14.04.2025
Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом, заявил Си Цзиньпин
Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом и протекционизмом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:00:00+03:00
2025-04-14T19:00:00+03:00
в мире
вьетнам
китай
азия
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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом и протекционизмом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем в Ханое. Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа, отметил, что Китай и Вьетнам должны укреплять стратегическое взаимодействие и закладывать прочную политическую основу для строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы. "Необходимо поддерживать тесные контакты на высшем уровне, усиливать стратегическое общение, совместно бороться с гегемонизмом, унилатерализмом и протекционизмом", - сказал китайский лидер. По его словам, стороны должны совместными усилиями защищать международную справедливость и правосудие, а также поддерживать мир, стабильность и процветание в Азии и во всем мире. Си Цзиньпин в понедельник прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Визит во Вьетнам продлится два дня, после чего с 15 по 18 апреля китайский лидер посетит с госвизитами Малайзию и Камбоджу. Си Цзиньпин в своей авторской статье для вьетнамской газеты "Нян зан", опубликованной в преддверии визита, заявил, что Китай и Вьетнам должны активизировать усилия по всем направлениям для строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, а также вносить больший вклад в мир, стабильность, развитие и процветание в Азии и во всем мире. Китайский лидер призвал углублять стратегическое взаимодоверие, продолжать взаимовыгодное сотрудничество и приносить больше пользы народам обеих стран, укреплять гуманитарные обмены и создавать более тесные связи между двумя народами, расширять многостороннее сотрудничество и способствовать процветанию и подъему Азии.
https://ria.ru/20250414/kitaj-2011167296.html
https://ria.ru/20250414/kitay-2011073107.html
https://ria.ru/20250414/kitay-2011067731.html
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в мире, вьетнам, китай, азия, си цзиньпин
В мире, Вьетнам, Китай, Азия, Си Цзиньпин
Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин призвал Китай и Вьетнам бороться с гегемонизмом и протекционизмом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом и протекционизмом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем в Ханое.
Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа, отметил, что Китай и Вьетнам должны укреплять стратегическое взаимодействие и закладывать прочную политическую основу для строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы.
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Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией, пишут СМИ
Вчера, 15:03
«
"Необходимо поддерживать тесные контакты на высшем уровне, усиливать стратегическое общение, совместно бороться с гегемонизмом, унилатерализмом и протекционизмом", - сказал китайский лидер.
По его словам, стороны должны совместными усилиями защищать международную справедливость и правосудие, а также поддерживать мир, стабильность и процветание в Азии и во всем мире.
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Вчера, 05:57
Си Цзиньпин в понедельник прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Визит во Вьетнам продлится два дня, после чего с 15 по 18 апреля китайский лидер посетит с госвизитами Малайзию и Камбоджу.
Си Цзиньпин в своей авторской статье для вьетнамской газеты "Нян зан", опубликованной в преддверии визита, заявил, что Китай и Вьетнам должны активизировать усилия по всем направлениям для строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, а также вносить больший вклад в мир, стабильность, развитие и процветание в Азии и во всем мире. Китайский лидер призвал углублять стратегическое взаимодоверие, продолжать взаимовыгодное сотрудничество и приносить больше пользы народам обеих стран, укреплять гуманитарные обмены и создавать более тесные связи между двумя народами, расширять многостороннее сотрудничество и способствовать процветанию и подъему Азии.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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