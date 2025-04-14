https://ria.ru/20250414/kitaj-2011222620.html

Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом, заявил Си Цзиньпин

Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 14.04.2025

Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом, заявил Си Цзиньпин

Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом и протекционизмом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:00:00+03:00

2025-04-14T19:00:00+03:00

2025-04-14T19:00:00+03:00

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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом и протекционизмом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем в Ханое. Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа, отметил, что Китай и Вьетнам должны укреплять стратегическое взаимодействие и закладывать прочную политическую основу для строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы. "Необходимо поддерживать тесные контакты на высшем уровне, усиливать стратегическое общение, совместно бороться с гегемонизмом, унилатерализмом и протекционизмом", - сказал китайский лидер. По его словам, стороны должны совместными усилиями защищать международную справедливость и правосудие, а также поддерживать мир, стабильность и процветание в Азии и во всем мире. Си Цзиньпин в понедельник прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Визит во Вьетнам продлится два дня, после чего с 15 по 18 апреля китайский лидер посетит с госвизитами Малайзию и Камбоджу. Си Цзиньпин в своей авторской статье для вьетнамской газеты "Нян зан", опубликованной в преддверии визита, заявил, что Китай и Вьетнам должны активизировать усилия по всем направлениям для строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, а также вносить больший вклад в мир, стабильность, развитие и процветание в Азии и во всем мире. Китайский лидер призвал углублять стратегическое взаимодоверие, продолжать взаимовыгодное сотрудничество и приносить больше пользы народам обеих стран, укреплять гуманитарные обмены и создавать более тесные связи между двумя народами, расширять многостороннее сотрудничество и способствовать процветанию и подъему Азии.

https://ria.ru/20250414/kitaj-2011167296.html

https://ria.ru/20250414/kitay-2011073107.html

https://ria.ru/20250414/kitay-2011067731.html

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в мире, вьетнам, китай, азия, си цзиньпин