Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал Китай и Вьетнам бороться с гегемонизмом и протекционизмом
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Китай и Вьетнам должны вместе бороться с гегемонизмом и протекционизмом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем в Ханое.
Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа, отметил, что Китай и Вьетнам должны укреплять стратегическое взаимодействие и закладывать прочную политическую основу для строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы.
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"Необходимо поддерживать тесные контакты на высшем уровне, усиливать стратегическое общение, совместно бороться с гегемонизмом, унилатерализмом и протекционизмом", - сказал китайский лидер.
По его словам, стороны должны совместными усилиями защищать международную справедливость и правосудие, а также поддерживать мир, стабильность и процветание в Азии и во всем мире.
Си Цзиньпин в своей авторской статье для вьетнамской газеты "Нян зан", опубликованной в преддверии визита, заявил, что Китай и Вьетнам должны активизировать усилия по всем направлениям для строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, а также вносить больший вклад в мир, стабильность, развитие и процветание в Азии и во всем мире. Китайский лидер призвал углублять стратегическое взаимодоверие, продолжать взаимовыгодное сотрудничество и приносить больше пользы народам обеих стран, укреплять гуманитарные обмены и создавать более тесные связи между двумя народами, расширять многостороннее сотрудничество и способствовать процветанию и подъему Азии.
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