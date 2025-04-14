https://ria.ru/20250414/kirgizija-2011106752.html

МИД Киргизии вручил России ноту из-за задержаний в Москве

МИД Киргизии вручил России ноту из-за задержаний в Москве - РИА Новости, 14.04.2025

МИД Киргизии вручил России ноту из-за задержаний в Москве

МИД Киргизии вручил российскому послу ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в Москве, заявила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:14:00+03:00

2025-04-14T11:14:00+03:00

2025-04-14T13:35:00+03:00

в мире

киргизия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости. МИД Киргизии вручил российскому послу ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в Москве, заявила пресс-служба ведомства. В МИД вызвали посла Сергея Вакунова, он встретился с заместителем главы киргизского ведомства Алмазом Имангазиевым."Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов города Москвы по данному инциденту", — говорится в релизе.Кроме того, МИД попросил принять меры по защите прав граждан Киргизии и недопущению впредь подобной ситуации, которая, как считают в ведомстве, может нанести урон отношениям двух стран.Речь идет о задержании граждан Киргизии в московском банном комплексе "Бодрость". Это произошло 11 апреля. Министерство труда Киргизии позже уточнило, что всего задержали 24 человека, из них 20 позже отпустили, а четырех выдворят из России.

https://ria.ru/20250411/mvd-2010660323.html

киргизия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киргизия, москва, россия