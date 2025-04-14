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МИД Киргизии вручил России ноту из-за задержаний в Москве
МИД Киргизии вручил России ноту из-за задержаний в Москве - РИА Новости, 14.04.2025
МИД Киргизии вручил России ноту из-за задержаний в Москве
МИД Киргизии вручил российскому послу ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в Москве, заявила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:14:00+03:00
2025-04-14T11:14:00+03:00
2025-04-14T13:35:00+03:00
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БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости. МИД Киргизии вручил российскому послу ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в Москве, заявила пресс-служба ведомства. В МИД вызвали посла Сергея Вакунова, он встретился с заместителем главы киргизского ведомства Алмазом Имангазиевым."Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов города Москвы по данному инциденту", — говорится в релизе.Кроме того, МИД попросил принять меры по защите прав граждан Киргизии и недопущению впредь подобной ситуации, которая, как считают в ведомстве, может нанести урон отношениям двух стран.Речь идет о задержании граждан Киргизии в московском банном комплексе "Бодрость". Это произошло 11 апреля. Министерство труда Киргизии позже уточнило, что всего задержали 24 человека, из них 20 позже отпустили, а четырех выдворят из России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киргизия, москва, россия
В мире, Киргизия, Москва, Россия
МИД Киргизии вручил России ноту из-за задержаний в Москве
МИД Киргизии потребовал объяснить задержания граждан республики в Москве
БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости.
МИД Киргизии вручил российскому послу ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в Москве, заявила пресс-служба
ведомства.
В МИД вызвали посла Сергея Вакунова, он встретился с заместителем главы киргизского ведомства Алмазом Имангазиевым.
"Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов города Москвы по данному инциденту", — говорится в релизе.
Кроме того, МИД попросил принять меры по защите прав граждан Киргизии и недопущению впредь подобной ситуации, которая, как считают в ведомстве, может нанести урон отношениям двух стран.
Речь идет о задержании граждан Киргизии
в московском банном комплексе "Бодрость". Это произошло 11 апреля. Министерство труда Киргизии позже уточнило, что всего задержали 24 человека, из них 20 позже отпустили, а четырех выдворят из России.