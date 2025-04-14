Правительство ФРГ разъяснило позицию Шольца по ракетам Taurus для Киева
Хебештрайт: Шольц не изменил своего решения по ракетам Taurus для Украины
© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus, запущенная с истребителя F-15K
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus, запущенная с истребителя F-15K . Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Позиция уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus не изменилась, сообщил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
Шольц ранее обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus. Со своей стороны, лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами.
"Федеральный канцлер достаточно подробно изложил своё отношение к этой теме, и его позиция по этому вопросу не изменилась", - заявил на брифинге Хебештрайт, отвечая на вопрос, как Шольц воспринял заявление Мерца по Taurus.
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Он даже обещал поставить ультиматум России с требованием прекратить удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, угрожая передать Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.