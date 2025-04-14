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Правительство ФРГ разъяснило позицию Шольца по ракетам Taurus для Киева - РИА Новости, 14.04.2025
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15:35 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/khebeshtrayt-2011171161.html
Правительство ФРГ разъяснило позицию Шольца по ракетам Taurus для Киева
Правительство ФРГ разъяснило позицию Шольца по ракетам Taurus для Киева - РИА Новости, 14.04.2025
Правительство ФРГ разъяснило позицию Шольца по ракетам Taurus для Киева
Позиция уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus не изменилась, сообщил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:35:00+03:00
2025-04-14T15:35:00+03:00
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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Позиция уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus не изменилась, сообщил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. Шольц ранее обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus. Со своей стороны, лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. "Федеральный канцлер достаточно подробно изложил своё отношение к этой теме, и его позиция по этому вопросу не изменилась", - заявил на брифинге Хебештрайт, отвечая на вопрос, как Шольц воспринял заявление Мерца по Taurus. До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Он даже обещал поставить ультиматум России с требованием прекратить удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, угрожая передать Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250414/germaniya-2011169881.html
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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, нато, хдс/хсс
В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, НАТО, ХДС/ХСС
Правительство ФРГ разъяснило позицию Шольца по ракетам Taurus для Киева

Хебештрайт: Шольц не изменил своего решения по ракетам Taurus для Украины

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus, запущенная с истребителя F-15K
Ракета Taurus, запущенная с истребителя F-15K - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus, запущенная с истребителя F-15K . Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Позиция уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus не изменилась, сообщил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
Шольц ранее обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus. Со своей стороны, лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами.
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"Федеральный канцлер достаточно подробно изложил своё отношение к этой теме, и его позиция по этому вопросу не изменилась", - заявил на брифинге Хебештрайт, отвечая на вопрос, как Шольц воспринял заявление Мерца по Taurus.
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Он даже обещал поставить ультиматум России с требованием прекратить удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, угрожая передать Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаГерманияРоссияФридрих МерцНАТОХДС/ХСС
 
 
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