https://ria.ru/20250414/khebeshtrayt-2011171161.html

Правительство ФРГ разъяснило позицию Шольца по ракетам Taurus для Киева

Правительство ФРГ разъяснило позицию Шольца по ракетам Taurus для Киева - РИА Новости, 14.04.2025

Правительство ФРГ разъяснило позицию Шольца по ракетам Taurus для Киева

Позиция уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus не изменилась, сообщил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:35:00+03:00

2025-04-14T15:35:00+03:00

2025-04-14T15:35:00+03:00

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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Позиция уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus не изменилась, сообщил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. Шольц ранее обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus. Со своей стороны, лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. "Федеральный канцлер достаточно подробно изложил своё отношение к этой теме, и его позиция по этому вопросу не изменилась", - заявил на брифинге Хебештрайт, отвечая на вопрос, как Шольц воспринял заявление Мерца по Taurus. До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Он даже обещал поставить ультиматум России с требованием прекратить удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, угрожая передать Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250414/germaniya-2011169881.html

https://ria.ru/20250412/posol-2010847809.html

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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, нато, хдс/хсс