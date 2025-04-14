https://ria.ru/20250414/kaliforniya-2011238127.html

В Калифорнии произошло землетрясение

В Калифорнии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.04.2025

В Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Калифорнии вблизи Сан-Диего, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T20:12:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Калифорнии вблизи Сан-Диего, сообщает геологическая служба США (USGS).Изначально сейсмологи сообщали о магнитуде 6, однако позднее понизили ее.Подземные толчки были зафиксированы в 17.08 по времени UTC (20.08 мск) в 59 километрах от Сан-Диего и в 87 от города Палм-Спрингс. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 13,4 километра.В течение около пяти минут после землетрясения были зафиксированы по меньшей мере восемь афтершоков магнитудой от 2,5 до 3,5.О пострадавших и об угрозе цунами пока не сообщалось.

https://ria.ru/20250413/tonga-2011056276.html

https://ria.ru/20250414/tadzhikistan-2011076523.html

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калифорния, в мире, сан-диего, сша