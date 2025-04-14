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В Калифорнии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.04.2025
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20:12 14.04.2025 (обновлено: 20:36 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/kaliforniya-2011238127.html
В Калифорнии произошло землетрясение
В Калифорнии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.04.2025
В Калифорнии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Калифорнии вблизи Сан-Диего, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.04.2025
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калифорния
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сан-диего
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Калифорнии вблизи Сан-Диего, сообщает геологическая служба США (USGS).Изначально сейсмологи сообщали о магнитуде 6, однако позднее понизили ее.Подземные толчки были зафиксированы в 17.08 по времени UTC (20.08 мск) в 59 километрах от Сан-Диего и в 87 от города Палм-Спрингс. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 13,4 километра.В течение около пяти минут после землетрясения были зафиксированы по меньшей мере восемь афтершоков магнитудой от 2,5 до 3,5.О пострадавших и об угрозе цунами пока не сообщалось.
https://ria.ru/20250413/tonga-2011056276.html
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калифорния, в мире, сан-диего, сша
Калифорния, В мире, Сан-Диего, США
В Калифорнии произошло землетрясение

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2

CC0 / larsen9236 / Пляж в Калифорнии
Пляж в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
CC0 / larsen9236 /
Пляж в Калифорнии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Калифорнии вблизи Сан-Диего, сообщает геологическая служба США (USGS).
Изначально сейсмологи сообщали о магнитуде 6, однако позднее понизили ее.
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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13 апреля, 23:26
Подземные толчки были зафиксированы в 17.08 по времени UTC (20.08 мск) в 59 километрах от Сан-Диего и в 87 от города Палм-Спрингс. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 13,4 километра.
В течение около пяти минут после землетрясения были зафиксированы по меньшей мере восемь афтершоков магнитудой от 2,5 до 3,5.
О пострадавших и об угрозе цунами пока не сообщалось.
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