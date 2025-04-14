Рейтинг@Mail.ru
Израиль требует разоружения палестинских группировок в Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/izrail-2011256912.html
Израиль требует разоружения палестинских группировок в Газе, сообщили СМИ
Израиль требует разоружения палестинских группировок в Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
Израиль требует разоружения палестинских группировок в Газе, сообщили СМИ
Израиль требует разоружения палестинских группировок в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T22:45:00+03:00
2025-04-14T22:45:00+03:00
в мире
израиль
сша
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
КАИР, 14 апр - РИА Новости. Израиль требует разоружения палестинских группировок в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "В документе, который Израиль представил посредникам, изложено требование о разоружении сектора Газа", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, Израиль предлагает временное прекращение огня в секторе Газа на 45 дней и требует от палестинского движения ХАМАС освободить в первый день соглашения израильского солдата-заложника Идана Александера, имеющего гражданство США, а на третий день - еще пятерых. Источники отмечают, что Израиль готов освободить почти 670 палестинских заключенных, 66 из которых приговорены к пожизненному заключению. Они добавили, что Израиль требует от ХАМАС освобождать заложников без каких-либо официальных церемоний. В понедельник вечером египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщил, что Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его ХАМАС и ждет ответа движения.
https://ria.ru/20250412/blokada-2010915195.html
https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html
израиль
сша
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль требует разоружения палестинских группировок в Газе, сообщили СМИ

Израиль требует разоружения палестинских группировок в секторе Газа

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 14 апр - РИА Новости. Израиль требует разоружения палестинских группировок в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
«
"В документе, который Израиль представил посредникам, изложено требование о разоружении сектора Газа", - заявили источники телеканала.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Евросоюз призвал Израиль прекратить блокаду сектора Газа
12 апреля, 18:25
Согласно источникам, Израиль предлагает временное прекращение огня в секторе Газа на 45 дней и требует от палестинского движения ХАМАС освободить в первый день соглашения израильского солдата-заложника Идана Александера, имеющего гражданство США, а на третий день - еще пятерых.
Источники отмечают, что Израиль готов освободить почти 670 палестинских заключенных, 66 из которых приговорены к пожизненному заключению. Они добавили, что Израиль требует от ХАМАС освобождать заложников без каких-либо официальных церемоний.
В понедельник вечером египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщил, что Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его ХАМАС и ждет ответа движения.
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
СМИ: Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников
23 марта, 06:01
 
В миреИзраильСШАЕгипетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала