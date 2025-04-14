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Израиль требует разоружения палестинских группировок в Газе, сообщили СМИ
Израиль требует разоружения палестинских группировок в Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
Израиль требует разоружения палестинских группировок в Газе, сообщили СМИ
Израиль требует разоружения палестинских группировок в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T22:45:00+03:00
2025-04-14T22:45:00+03:00
2025-04-14T22:45:00+03:00
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Израиль требует разоружения палестинских группировок в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "В документе, который Израиль представил посредникам, изложено требование о разоружении сектора Газа", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, Израиль предлагает временное прекращение огня в секторе Газа на 45 дней и требует от палестинского движения ХАМАС освободить в первый день соглашения израильского солдата-заложника Идана Александера, имеющего гражданство США, а на третий день - еще пятерых. Источники отмечают, что Израиль готов освободить почти 670 палестинских заключенных, 66 из которых приговорены к пожизненному заключению. Они добавили, что Израиль требует от ХАМАС освобождать заложников без каких-либо официальных церемоний. В понедельник вечером египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщил, что Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его ХАМАС и ждет ответа движения.
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в мире, израиль, сша, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль требует разоружения палестинских группировок в Газе, сообщили СМИ
Израиль требует разоружения палестинских группировок в секторе Газа