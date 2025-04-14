https://ria.ru/20250414/italiya-2011226876.html

В Италии жестко ответили на дерзкие нападки украинцев

В Италии жестко ответили на дерзкие нападки украинцев - РИА Новости, 14.04.2025

В Италии жестко ответили на дерзкие нападки украинцев

Критика по поводу итальянских учебников географии со стороны украинских активистов абсолютно неприемлема, пишет L’AntiDiplomatico. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:19:00+03:00

2025-04-14T19:19:00+03:00

2025-04-14T19:26:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Критика по поводу итальянских учебников географии со стороны украинских активистов абсолютно неприемлема, пишет L’AntiDiplomatico."Мало того, что украинцы уверены, что их страна подарила человечеству художественные шедевры, исторические и географические открытия, а также является не только центром мировой политики, но и чуть ли не прародиной человечества, так они еще и решили раздать указания по составлению школьных учебников в странах, где они являются зачастую незваными гостями", — возмутился автор статьи.Издание напомнило, как украинцы причислили русских деятелей культуры Репина, Чайковского и Достоевского к своим соотечественникам, сделали "открытие" о происхождении Будды из Запорожья, заявляли, что их предки вырыли ров в Черном море, а современная Канада обязана своим появлением первым украинским поселенцам.Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким заявила, что во многих итальянских учебниках географии Крым обозначен как российская территория. Активистка также признала, что уровень поддержки Украины в Италии за последние три года заметно упал.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250414/ukraina-2011180148.html

https://ria.ru/20250414/merts-2011201101.html

украина

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украина, россия, италия, республика крым, в мире