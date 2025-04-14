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В Италии жестко ответили на дерзкие нападки украинцев - РИА Новости, 14.04.2025
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19:19 14.04.2025 (обновлено: 19:26 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/italiya-2011226876.html
В Италии жестко ответили на дерзкие нападки украинцев
В Италии жестко ответили на дерзкие нападки украинцев - РИА Новости, 14.04.2025
В Италии жестко ответили на дерзкие нападки украинцев
Критика по поводу итальянских учебников географии со стороны украинских активистов абсолютно неприемлема, пишет L’AntiDiplomatico. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:19:00+03:00
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украина
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италия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Критика по поводу итальянских учебников географии со стороны украинских активистов абсолютно неприемлема, пишет L’AntiDiplomatico."Мало того, что украинцы уверены, что их страна подарила человечеству художественные шедевры, исторические и географические открытия, а также является не только центром мировой политики, но и чуть ли не прародиной человечества, так они еще и решили раздать указания по составлению школьных учебников в странах, где они являются зачастую незваными гостями", — возмутился автор статьи.Издание напомнило, как украинцы причислили русских деятелей культуры Репина, Чайковского и Достоевского к своим соотечественникам, сделали "открытие" о происхождении Будды из Запорожья, заявляли, что их предки вырыли ров в Черном море, а современная Канада обязана своим появлением первым украинским поселенцам.Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким заявила, что во многих итальянских учебниках географии Крым обозначен как российская территория. Активистка также признала, что уровень поддержки Украины в Италии за последние три года заметно упал.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011180148.html
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украина
россия
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украина, россия, италия, республика крым, в мире
Украина, Россия, Италия, Республика Крым, В мире
В Италии жестко ответили на дерзкие нападки украинцев

L’AntiDiplomatico: вмешательство украинских активистов в дела Италии неприемлемо

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРим
Рим - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Критика по поводу итальянских учебников географии со стороны украинских активистов абсолютно неприемлема, пишет L’AntiDiplomatico.
"Мало того, что украинцы уверены, что их страна подарила человечеству художественные шедевры, исторические и географические открытия, а также является не только центром мировой политики, но и чуть ли не прародиной человечества, так они еще и решили раздать указания по составлению школьных учебников в странах, где они являются зачастую незваными гостями", — возмутился автор статьи.
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Издание напомнило, как украинцы причислили русских деятелей культуры Репина, Чайковского и Достоевского к своим соотечественникам, сделали "открытие" о происхождении Будды из Запорожья, заявляли, что их предки вырыли ров в Черном море, а современная Канада обязана своим появлением первым украинским поселенцам.
Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким заявила, что во многих итальянских учебниках географии Крым обозначен как российская территория. Активистка также признала, что уровень поддержки Украины в Италии за последние три года заметно упал.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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