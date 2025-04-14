https://ria.ru/20250414/istrebiteli-2011125152.html

"Радужные надежды": в США забили тревогу из-за произошедшего на Украине

"Радужные надежды": в США забили тревогу из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 14.04.2025

"Радужные надежды": в США забили тревогу из-за произошедшего на Украине

После потери еще одного F-16, переданного Украине, становится понятно, что они не дали ВСУ никакого преимущества, пишет американский журнал Military Watch... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:21:00+03:00

2025-04-14T12:21:00+03:00

2025-04-14T12:21:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

нато

f-16

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. После потери еще одного F-16, переданного Украине, становится понятно, что они не дали ВСУ никакого преимущества, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Бывшие в употреблении истребители, поставленные странами-членами НАТО, включая Нидерланды, Бельгию и Норвегию, считаются фактически устаревшими, поскольку лишены ключевых функций", — говорится в материале.При этом автор статьи отмечает, что истребитель уничтожили вдали от линии фронта, а украинское руководство так и не предоставило никакой конкретной информации о случившемся.Кроме того, продолжает издание, в руководстве ВВС Украины уже давно признали, что поставленные истребители не могут на что-то повлиять."Опасения насчет ограничений в работе F-16 идут вразрез с еще недавними радужными надеждами, что самолет перепишет правила игры на поле боя", — констатирует MWM.В марте представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что переданные Киеву истребители не в состоянии переломить ход конфликта.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбил ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.В воскресенье минобороны России сообщило, что системами ПВО был сбит еще один украинский F-16.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2011044740.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, f-16