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Кремль проинформирует о встрече Путина и главы МИД Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2025
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14:16 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/iran-2011156191.html
Кремль проинформирует о встрече Путина и главы МИД Ирана, заявил Песков
Кремль проинформирует о встрече Путина и главы МИД Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2025
Кремль проинформирует о встрече Путина и главы МИД Ирана, заявил Песков
Кремль проинформирует, если президент РФ Владимир Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который будет в Москве на этой неделе, сообщил журналистам РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:16:00+03:00
2025-04-14T14:16:00+03:00
москва
россия
аббас аракчи
дмитрий песков
владимир путин
иран
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Кремль проинформирует, если президент РФ Владимир Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который будет в Москве на этой неделе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы проинформируем вас, если такая встреча состоится. Но он (глава МИД Ирана – ред.) действительно будет в Москве, это действительно так", - сказал Песков. Ранее МИД Ирана сообщил, что глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи посетит Россию в конце этой недели для проведения консультаций с российской стороной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в Москве ожидают иранских коллег, запланированы их переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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москва, россия, аббас аракчи, дмитрий песков, владимир путин, иран
Москва, Россия, Аббас Аракчи, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Иран
Кремль проинформирует о встрече Путина и главы МИД Ирана, заявил Песков

Песков: Кремль проинформирует о встрече Путина с Аракчи, если она состоится

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Кремль проинформирует, если президент РФ Владимир Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который будет в Москве на этой неделе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы проинформируем вас, если такая встреча состоится. Но он (глава МИД Ирана – ред.) действительно будет в Москве, это действительно так", - сказал Песков.
Ранее МИД Ирана сообщил, что глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи посетит Россию в конце этой недели для проведения консультаций с российской стороной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в Москве ожидают иранских коллег, запланированы их переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
МИД России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерному вопросу
Вчера, 10:00
 
МоскваРоссияАббас АракчиДмитрий ПесковВладимир ПутинИран
 
 
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