https://ria.ru/20250414/iran-2011156191.html

Кремль проинформирует о встрече Путина и главы МИД Ирана, заявил Песков

Кремль проинформирует о встрече Путина и главы МИД Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2025

Кремль проинформирует о встрече Путина и главы МИД Ирана, заявил Песков

Кремль проинформирует, если президент РФ Владимир Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который будет в Москве на этой неделе, сообщил журналистам РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:16:00+03:00

2025-04-14T14:16:00+03:00

2025-04-14T14:16:00+03:00

москва

россия

аббас аракчи

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Кремль проинформирует, если президент РФ Владимир Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который будет в Москве на этой неделе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы проинформируем вас, если такая встреча состоится. Но он (глава МИД Ирана – ред.) действительно будет в Москве, это действительно так", - сказал Песков. Ранее МИД Ирана сообщил, что глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи посетит Россию в конце этой недели для проведения консультаций с российской стороной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в Москве ожидают иранских коллег, запланированы их переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20250414/mid-2011090394.html

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москва, россия, аббас аракчи, дмитрий песков, владимир путин, иран