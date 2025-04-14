Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии простились с последним в республике ветераном ВОВ - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/ingushetiya-2011244347.html
В Ингушетии простились с последним в республике ветераном ВОВ
В Ингушетии простились с последним в республике ветераном ВОВ - РИА Новости, 14.04.2025
В Ингушетии простились с последним в республике ветераном ВОВ
Похороны скончавшегося на 101-м году жизни последнего в Ингушетии ветерана Великой Отечественной войны прошли в республике, сообщило правительство региона. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:51:00+03:00
2025-04-14T20:51:00+03:00
назрань
белоруссия
махмуд-али калиматов
великая отечественная война (1941-1945)
россия
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011243885_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_e0cd43c933262c65391722b50f92ace7.jpg
НАЛЬЧИК, 14 апр - РИА Новости. Похороны скончавшегося на 101-м году жизни последнего в Ингушетии ветерана Великой Отечественной войны прошли в республике, сообщило правительство региона. Ранее в понедельник о кончине ветерана РИА Новости сообщил мэр Назрани Руслан Оздоев, соболезнования родным и близким Медарова выразил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "В Ингушетии простились с последним ветераном Великой Отечественной войны. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов побывал на похоронах Магомеда Хасултановича Медарова", - говорится в сообщении. Медаров, которому в октябре 2024 года исполнилось 100 лет, с августа 2022 года оставался единственным ветераном Великой Отечественной войны в Ингушетии. В годы войны он служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники. Медаров был дважды ранен, он награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу". В январе 2025 года Медарову присвоили звание почетного гражданина города Назрань, в марте глава Ингушетии вручил ему медаль, посвященную 80-летнему юбилею Победы.
https://ria.ru/20250408/kazakhstan-2009950754.html
https://ria.ru/20250325/veterany-2007232350.html
назрань
белоруссия
россия
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011243885_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_bfc1aba545532c73efedde3a9fabf56a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
назрань, белоруссия, махмуд-али калиматов, великая отечественная война (1941-1945), россия, республика ингушетия
Назрань, Белоруссия, Махмуд-Али Калиматов, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, Республика Ингушетия
В Ингушетии простились с последним в республике ветераном ВОВ

В Ингушетии простились с последним в республике ветераном ВОВ Медаровым

© Правительство РИ/TelegramВ Ингушетии простились с последним ветераном Великой Отечественной войны
В Ингушетии простились с последним ветераном Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Правительство РИ/Telegram
В Ингушетии простились с последним ветераном Великой Отечественной войны
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 14 апр - РИА Новости. Похороны скончавшегося на 101-м году жизни последнего в Ингушетии ветерана Великой Отечественной войны прошли в республике, сообщило правительство региона.
Ранее в понедельник о кончине ветерана РИА Новости сообщил мэр Назрани Руслан Оздоев, соболезнования родным и близким Медарова выразил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Казахстанские военнослужащие во время мероприятия с посещением могил героев Великой Отечественной войны в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Алма-Ате военнослужащие и ветераны посетили могилы героев ВОВ
8 апреля, 09:27
"В Ингушетии простились с последним ветераном Великой Отечественной войны. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов побывал на похоронах Магомеда Хасултановича Медарова", - говорится в сообщении.
Медаров, которому в октябре 2024 года исполнилось 100 лет, с августа 2022 года оставался единственным ветераном Великой Отечественной войны в Ингушетии. В годы войны он служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники. Медаров был дважды ранен, он награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу".
В январе 2025 года Медарову присвоили звание почетного гражданина города Назрань, в марте глава Ингушетии вручил ему медаль, посвященную 80-летнему юбилею Победы.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Подмосковные ветераны получат дополнительно до 70 тыс рублей ко Дню Победы
25 марта, 16:46
 
НазраньБелоруссияМахмуд-Али КалиматовВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала