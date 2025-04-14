https://ria.ru/20250414/ingushetiya-2011244347.html

В Ингушетии простились с последним в республике ветераном ВОВ

В Ингушетии простились с последним в республике ветераном ВОВ - РИА Новости, 14.04.2025

В Ингушетии простились с последним в республике ветераном ВОВ

Похороны скончавшегося на 101-м году жизни последнего в Ингушетии ветерана Великой Отечественной войны прошли в республике, сообщило правительство региона. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T20:51:00+03:00

2025-04-14T20:51:00+03:00

2025-04-14T20:51:00+03:00

назрань

белоруссия

махмуд-али калиматов

великая отечественная война (1941-1945)

россия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 14 апр - РИА Новости. Похороны скончавшегося на 101-м году жизни последнего в Ингушетии ветерана Великой Отечественной войны прошли в республике, сообщило правительство региона. Ранее в понедельник о кончине ветерана РИА Новости сообщил мэр Назрани Руслан Оздоев, соболезнования родным и близким Медарова выразил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "В Ингушетии простились с последним ветераном Великой Отечественной войны. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов побывал на похоронах Магомеда Хасултановича Медарова", - говорится в сообщении. Медаров, которому в октябре 2024 года исполнилось 100 лет, с августа 2022 года оставался единственным ветераном Великой Отечественной войны в Ингушетии. В годы войны он служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники. Медаров был дважды ранен, он награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу". В январе 2025 года Медарову присвоили звание почетного гражданина города Назрань, в марте глава Ингушетии вручил ему медаль, посвященную 80-летнему юбилею Победы.

https://ria.ru/20250408/kazakhstan-2009950754.html

https://ria.ru/20250325/veterany-2007232350.html

назрань

белоруссия

россия

республика ингушетия

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назрань, белоруссия, махмуд-али калиматов, великая отечественная война (1941-1945), россия, республика ингушетия