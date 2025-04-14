https://ria.ru/20250414/ingushetiya-2011181972.html

В Ингушетии отца троих детей заподозрили в их похищении и избиении

В Ингушетии отца троих детей заподозрили в их похищении и избиении - РИА Новости, 14.04.2025

В Ингушетии отца троих детей заподозрили в их похищении и избиении

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении отца, которого подозревают в том, что он похитил троих детей и нанес им побои, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:09:00+03:00

2025-04-14T16:09:00+03:00

2025-04-14T16:10:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика ингушетия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении отца, которого подозревают в том, что он похитил троих детей и нанес им побои, сообщило СУСК РФ по региону. По данным ведомства, в понедельник в СМИ появилась информация, что житель Ингушетии приехал домой к своим троим детям от первого брака, двое из которых несовершеннолетние, вывез их на окраину города Карабулак и избил. "По данному факту следственным отделом по городу Карабулак следственного управления СК РФ по республике Ингушетия в отношении 45-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция статьи о похищении ребенка, совершенном по предварительному сговору с применением насилия, предусматривает до 12 лет лишения свободы. Отмечается, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они временно помещены в дом-интернат. Региональная прокуратура сообщила, что проводит собственную проверку по сообщению о нанесении травм двум несовершеннолетним детям их отцом. По ее данным, телесные повреждения также были причинены совершеннолетней сестре детей. "Прокуратурой в порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250414/deti-2011160970.html

https://ria.ru/20250414/burjatija-2011085197.html

https://ria.ru/20250404/novosibirsk-2009257016.html

россия

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия