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В Ингушетии отца троих детей заподозрили в их похищении и избиении - РИА Новости, 14.04.2025
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16:09 14.04.2025 (обновлено: 16:10 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/ingushetiya-2011181972.html
В Ингушетии отца троих детей заподозрили в их похищении и избиении
В Ингушетии отца троих детей заподозрили в их похищении и избиении - РИА Новости, 14.04.2025
В Ингушетии отца троих детей заподозрили в их похищении и избиении
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении отца, которого подозревают в том, что он похитил троих детей и нанес им побои, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:09:00+03:00
2025-04-14T16:10:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении отца, которого подозревают в том, что он похитил троих детей и нанес им побои, сообщило СУСК РФ по региону. По данным ведомства, в понедельник в СМИ появилась информация, что житель Ингушетии приехал домой к своим троим детям от первого брака, двое из которых несовершеннолетние, вывез их на окраину города Карабулак и избил. "По данному факту следственным отделом по городу Карабулак следственного управления СК РФ по республике Ингушетия в отношении 45-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция статьи о похищении ребенка, совершенном по предварительному сговору с применением насилия, предусматривает до 12 лет лишения свободы. Отмечается, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они временно помещены в дом-интернат. Региональная прокуратура сообщила, что проводит собственную проверку по сообщению о нанесении травм двум несовершеннолетним детям их отцом. По ее данным, телесные повреждения также были причинены совершеннолетней сестре детей. "Прокуратурой в порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250414/deti-2011160970.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Ингушетия
В Ингушетии отца троих детей заподозрили в их похищении и избиении

В Ингушетии возбудили дело против отца по подозрению в похищении троих детей

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении отца, которого подозревают в том, что он похитил троих детей и нанес им побои, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в понедельник в СМИ появилась информация, что житель Ингушетии приехал домой к своим троим детям от первого брака, двое из которых несовершеннолетние, вывез их на окраину города Карабулак и избил.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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"По данному факту следственным отделом по городу Карабулак следственного управления СК РФ по республике Ингушетия в отношении 45-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ", - говорится в сообщении.
Санкция статьи о похищении ребенка, совершенном по предварительному сговору с применением насилия, предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Отмечается, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они временно помещены в дом-интернат.
Региональная прокуратура сообщила, что проводит собственную проверку по сообщению о нанесении травм двум несовершеннолетним детям их отцом. По ее данным, телесные повреждения также были причинены совершеннолетней сестре детей.
"Прокуратурой в порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.
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