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В Индонезии прошел гала-концерт в честь сотрудничества с Россией - РИА Новости, 14.04.2025
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17:59 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/indoneziya-2011204174.html
В Индонезии прошел гала-концерт в честь сотрудничества с Россией
В Индонезии прошел гала-концерт в честь сотрудничества с Россией - РИА Новости, 14.04.2025
В Индонезии прошел гала-концерт в честь сотрудничества с Россией
В индонезийской столице Джакарте прошел гала-концерт, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией, передает... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:59:00+03:00
2025-04-14T17:59:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 14 апр – РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте прошел гала-концерт, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией, передает корреспондент РИА Новости. "Диалог наших стран с самого начала строился на высоком уровне доверия, на принципах взаимного уважения. И в России, и в Индонезии народная культура сохраняет традиционные нравственные ценности, служа сплочению общества… Сегодня мы предлагаем вам поговорить на понятном сердцу каждого языке - на языке культуры", - заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, открывая концерт. В концерте принял участие Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, а также государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан "Лезгинка". Кроме того, гостям концерта было предложено насладиться индонезийской традиционной музыкой, исполненной на инструменте гамелан. В числе гостей концерта был первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, возглавляющий российскую делегацию на 13-м заседании Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
https://ria.ru/20250414/indoneziya-2011191250.html
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россия, индонезия, денис мантуров, в мире
Россия, Индонезия, Денис Мантуров, В мире
В Индонезии прошел гала-концерт в честь сотрудничества с Россией

В Джакарте прошел гала-концерт, приуроченный к 75-летию дипотношений с Россией

© Правительство РоссииГала-концерт, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией
Гала-концерт, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Правительство России
Гала-концерт, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией
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ДЖАКАРТА, 14 апр – РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте прошел гала-концерт, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией, передает корреспондент РИА Новости.
"Диалог наших стран с самого начала строился на высоком уровне доверия, на принципах взаимного уважения. И в России, и в Индонезии народная культура сохраняет традиционные нравственные ценности, служа сплочению общества… Сегодня мы предлагаем вам поговорить на понятном сердцу каждого языке - на языке культуры", - заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, открывая концерт.
Джакарта, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Россия готова наращивать поставки продукции высокого передела в Индонезию
Вчера, 16:54
В концерте принял участие Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, а также государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан "Лезгинка". Кроме того, гостям концерта было предложено насладиться индонезийской традиционной музыкой, исполненной на инструменте гамелан.
В числе гостей концерта был первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, возглавляющий российскую делегацию на 13-м заседании Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
Российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым прибыла на бизнес-форум Россия - Индонезия в Джакарте - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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