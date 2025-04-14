https://ria.ru/20250414/indoneziya-2011191250.html

Россия готова наращивать поставки продукции высокого передела в Индонезию

Россия готова наращивать поставки продукции высокого передела в Индонезию - РИА Новости, 14.04.2025

Россия готова наращивать поставки продукции высокого передела в Индонезию

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) видит возможности для расширения российско-индонезийского сотрудничества и увеличения экспорта в Индонезию продукции РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:54:00+03:00

2025-04-14T16:54:00+03:00

2025-04-14T16:54:00+03:00

экономика

индонезия

россия

джакарта

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) видит возможности для расширения российско-индонезийского сотрудничества и увеличения экспорта в Индонезию продукции высоких переделов, рассказала 14 апреля генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в ходе пленарного заседания "Россия-Индонезия: стратегия партнерства" на бизнес-форуме "Россия-Индонезия" в Джакарте."Российский экспортный центр отмечает устойчивый спрос на российское продовольствие, промышленное сырье и видит интерес к сотрудничеству в сфере электроэнергетики. По оценке РЭЦ, российские решения могут быть востребованы в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, гидроэнергетике и развитии альтернативных источников энергии, а также в строительстве инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении.Там также отмечается, что заметен спрос на отечественные информационные технологии: решения для кибербезопасности, "умного города", цифрового документооборота, а также финансовые технологии."Мы ставим перед собой задачу как расширить поставки в стоимостном объеме, так и открыть доступ в Индонезию новым товарам среднего и высокого переделов, которые имеют потенциал на этом рынке. Россия готова предложить партнерам широкий набор высококачественных продуктов питания, потребительских товаров и высокотехнологичных решений. Такая продукция под национальным брендом "Сделано в России" уже пользуется заслуженной популярностью во многих странах мира", - отметила Никишина.По ее словам, для расширения поставок в Индонезию требуется решение сложностей, связанных с сертификацией продукции, логистикой и взаимными расчетами. Эти вопросы уже обсуждаются на правительственном уровне. РЭЦ, в свою очередь, готов помогать в поиске партнеров и установлении бизнес-контактов, продвижении и повышении узнаваемости российских товаров на рынке Индонезии. Так, 14 апреля на полях форума начала работу многоотраслевая бизнес-миссия под брендом "Сделано в России"."Получение в этом году Индонезией статуса полноправного участника БРИКС открыло новые возможности для партнерства, и речь не только о торговых контрактах, но и о формировании общей деловой, инвестиционной и инновационной среды равноправных партнеров с общими целями. Наши усилия направлены на то, чтобы взаимодействие России и Индонезии стало примером дружественных и взаимовыгодных отношений", - подчеркнула Никишина.Соорганизаторами бизнес-форума "Россия-Индонезия" выступают фонд "Росконгресс" под брендом Roscongress International и Торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN).Завершая деловую программу бизнес-форума, председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев сказал, что на каждой сессии очень много говорили о взаимодействии России и Индонезии в контексте вступления страны в объединение БРИКС в январе этого года. "Диалог России и Индонезии продолжится на Петербургском международном экономическом форуме с 18 по 21 июня, в котором примет участие представительная делегация из Индонезии", – подтвердил Стуглев.

https://ria.ru/20250414/indoneziya-2011176091.html

https://ria.ru/20250410/rets-2010451848.html

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экономика, индонезия, россия, джакарта, российский экспортный центр (рэц)