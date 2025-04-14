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В МИД выразили готовность восстановить дипотношения с Грузией - РИА Новости, 14.04.2025
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00:44 14.04.2025 (обновлено: 10:23 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/gruziya-2011060450.html
В МИД выразили готовность восстановить дипотношения с Грузией
В МИД выразили готовность восстановить дипотношения с Грузией - РИА Новости, 14.04.2025
В МИД выразили готовность восстановить дипотношения с Грузией
Россия, несмотря на позицию Грузии по вопросу Абхазии и Южной Осетии, готова развивать взаимовыгодное сотрудничество, включая восстановление дипломатических... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T00:44:00+03:00
2025-04-14T10:23:00+03:00
россия
грузия
абхазия
михаил галузин
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия, несмотря на позицию Грузии по вопросу Абхазии и Южной Осетии, готова развивать взаимовыгодное сотрудничество, включая восстановление дипломатических отношений, заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД Михаил Галузин.&quot;Мы сожалеем о том, что грузинское руководство по-прежнему увязывает восстановление дипломатических отношений с нашей позицией по Абхазии и Южной Осетии. &lt;...&gt; Но мы готовы и далее всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией&quot;, — сказал Галузин, подчеркнув вместе с тем, что решение о признании независимости бывших грузинских автономий пересмотру не подлежит.Он отметил, что для сотрудничества есть очень много возможностей: Россия остается для Грузии ключевым рынком по многим направлениям, в частности, по винодельческой продукции и фруктам.Дипломат также напомнил, что Россия, в свою очередь, является для Грузии главным поставщиком энергоносителей и зерна. Кроме того, страны объединяют общие история, православная вера, культурно-гуманитарные и семейные связи. "Руководствуясь пониманием исторической тесной связи между нашими странами и народами, необходимости развивать всестороннее взаимовыгодное сотрудничество на благо двух народов, российская сторона пошла в последние годы на очень существенные шаги", — сказал Галузин. В частности, напомнил замглавы российского МИД, было восстановлено прямое авиасообщение между странами, для граждан Грузии вернули безвизовый режим.&quot;Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет&quot;, — заключил замминистра.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
https://ria.ru/20250411/gruzija-2010680469.html
https://ria.ru/20250407/gruziya-2009721230.html
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россия, грузия, абхазия, михаил галузин
Россия, Грузия, Абхазия, Михаил Галузин
В МИД выразили готовность восстановить дипотношения с Грузией

Замглавы МИД Галузин: Россия готова восстановить дипотношения с Грузией

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Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия, несмотря на позицию Грузии по вопросу Абхазии и Южной Осетии, готова развивать взаимовыгодное сотрудничество, включая восстановление дипломатических отношений, заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД Михаил Галузин.
«

"Мы сожалеем о том, что грузинское руководство по-прежнему увязывает восстановление дипломатических отношений с нашей позицией по Абхазии и Южной Осетии. <...> Но мы готовы и далее всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией", — сказал Галузин, подчеркнув вместе с тем, что решение о признании независимости бывших грузинских автономий пересмотру не подлежит.

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Он отметил, что для сотрудничества есть очень много возможностей: Россия остается для Грузии ключевым рынком по многим направлениям, в частности, по винодельческой продукции и фруктам.
Дипломат также напомнил, что Россия, в свою очередь, является для Грузии главным поставщиком энергоносителей и зерна. Кроме того, страны объединяют общие история, православная вера, культурно-гуманитарные и семейные связи.
"Руководствуясь пониманием исторической тесной связи между нашими странами и народами, необходимости развивать всестороннее взаимовыгодное сотрудничество на благо двух народов, российская сторона пошла в последние годы на очень существенные шаги", — сказал Галузин.
В частности, напомнил замглавы российского МИД, было восстановлено прямое авиасообщение между странами, для граждан Грузии вернули безвизовый режим.
«

"Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет", — заключил замминистра.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
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