https://ria.ru/20250414/grenlandiya-2011250126.html

В США подсчитали, во сколько обойдется покупка Гренландии у Дании

В США подсчитали, во сколько обойдется покупка Гренландии у Дании - РИА Новости, 14.04.2025

В США подсчитали, во сколько обойдется покупка Гренландии у Дании

Покупка Гренландии у Дании может обойтись США в более чем 2,2 миллиарда долларов с последующими ежегодными выплатами, превышающими 600 миллионов долларов, пишет РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T21:24:00+03:00

2025-04-14T21:24:00+03:00

2025-04-14T21:47:00+03:00

в мире

сша

гренландия

дания

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995962557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b73bade078c28804dcddc7066286134b.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Покупка Гренландии у Дании может обойтись США в более чем 2,2 миллиарда долларов с последующими ежегодными выплатами, превышающими 600 миллионов долларов, пишет газета Newsweek с опорой на собственный подсчет. "Суммарно общее предложение (Дании. — Прим. ред.) от правительства США может превысить 2,2 миллиарда долларов", — говорится в материале. Издание получило это число, сложив сумму, предложенную Дании в 1946 году бывшим президентом США Гарри Труманом с учетом инфляции, и предложение нынешнего президента США Дональда Трампа о ежегодной выплате королевству. Издание отмечает, что американские власти рассматривают увеличение субсидий для Гренландии, ежегодно выделяемых Данией, на сумму 600 миллионов долларов. Таким образом, чтобы оценить нижний порог стоимости Гренландии, газета сложила 1,6 миллиарда и 600 миллионов долларов соответственно. Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.В середине марта в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума по вопросу полной независимости от Дании. При этом ни одна местная политическая партия, равно как и подавляющее большинство граждан, не поддерживает присоединение к США. Новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен уже заявил, что Штаты не получат эту территорию, а гренландцы сами будут определять свое будущее.До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250414/grenlandiya-2011124621.html

https://ria.ru/20250410/ssha-2010583876.html

https://ria.ru/20250324/danija-2006963709.html

сша

гренландия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп