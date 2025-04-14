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В США подсчитали, во сколько обойдется покупка Гренландии у Дании - РИА Новости, 14.04.2025
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21:24 14.04.2025 (обновлено: 21:47 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/grenlandiya-2011250126.html
В США подсчитали, во сколько обойдется покупка Гренландии у Дании
В США подсчитали, во сколько обойдется покупка Гренландии у Дании - РИА Новости, 14.04.2025
В США подсчитали, во сколько обойдется покупка Гренландии у Дании
Покупка Гренландии у Дании может обойтись США в более чем 2,2 миллиарда долларов с последующими ежегодными выплатами, превышающими 600 миллионов долларов, пишет РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:24:00+03:00
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в мире
сша
гренландия
дания
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Покупка Гренландии у Дании может обойтись США в более чем 2,2 миллиарда долларов с последующими ежегодными выплатами, превышающими 600 миллионов долларов, пишет газета Newsweek с опорой на собственный подсчет. &quot;Суммарно общее предложение (Дании. — Прим. ред.) от правительства США может превысить 2,2 миллиарда долларов&quot;, — говорится в материале. Издание получило это число, сложив сумму, предложенную Дании в 1946 году бывшим президентом США Гарри Труманом с учетом инфляции, и предложение нынешнего президента США Дональда Трампа о ежегодной выплате королевству. Издание отмечает, что американские власти рассматривают увеличение субсидий для Гренландии, ежегодно выделяемых Данией, на сумму 600 миллионов долларов. Таким образом, чтобы оценить нижний порог стоимости Гренландии, газета сложила 1,6 миллиарда и 600 миллионов долларов соответственно. Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.В середине марта в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума по вопросу полной независимости от Дании. При этом ни одна местная политическая партия, равно как и подавляющее большинство граждан, не поддерживает присоединение к США. Новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен уже заявил, что Штаты не получат эту территорию, а гренландцы сами будут определять свое будущее.До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250414/grenlandiya-2011124621.html
https://ria.ru/20250410/ssha-2010583876.html
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в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
В США подсчитали, во сколько обойдется покупка Гренландии у Дании

Newsweek: первый платеж за Гренландию может обойтись США в более чем $2,2 млрд

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Остров Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Покупка Гренландии у Дании может обойтись США в более чем 2,2 миллиарда долларов с последующими ежегодными выплатами, превышающими 600 миллионов долларов, пишет газета Newsweek с опорой на собственный подсчет.
«

"Суммарно общее предложение (Дании. — Прим. ред.) от правительства США может превысить 2,2 миллиарда долларов", — говорится в материале.

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Издание получило это число, сложив сумму, предложенную Дании в 1946 году бывшим президентом США Гарри Труманом с учетом инфляции, и предложение нынешнего президента США Дональда Трампа о ежегодной выплате королевству. Издание отмечает, что американские власти рассматривают увеличение субсидий для Гренландии, ежегодно выделяемых Данией, на сумму 600 миллионов долларов.
Таким образом, чтобы оценить нижний порог стоимости Гренландии, газета сложила 1,6 миллиарда и 600 миллионов долларов соответственно.
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10 апреля, 21:42
Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.
В середине марта в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума по вопросу полной независимости от Дании. При этом ни одна местная политическая партия, равно как и подавляющее большинство граждан, не поддерживает присоединение к США. Новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен уже заявил, что Штаты не получат эту территорию, а гренландцы сами будут определять свое будущее.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреСШАГренландияДанияДональд Трамп
 
 
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