https://ria.ru/20250414/grenlandiya-2011124621.html

В Дании назвали единственную угрозу для Гренландии

В Дании назвали единственную угрозу для Гренландии - РИА Новости, 14.04.2025

В Дании назвали единственную угрозу для Гренландии

Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов заявил, что единственной угрозой для Гренландии являются США. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:20:00+03:00

2025-04-14T12:20:00+03:00

2025-04-14T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов заявил, что единственной угрозой для Гренландии являются США. Пользователь в социальной сети Х выразил мнение, что Дания не обладает ресурсами для защиты и продвижения целей Гренландии. Пользователь задался вопросом, что Дания собирается делать, решив открыть на острове базу, или когда Россия якобы решит это сделать. "У Дании есть более чем достаточно ресурсов, тогда как у США есть горы долгов. И никто не угрожает Гренландии, кроме США", - написал Ярлов в ответ на публикацию. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

https://ria.ru/20250410/ssha-2010583876.html

https://ria.ru/20250410/gorod-2010475979.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп