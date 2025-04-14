ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки, сообщил Гладков
Гладков: ВСУ нанесли более 80 ударов БПЛА по Белгородской области за сутки
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия падения обломков БПЛА в Белгородской области. 13 апреля 2025
Последствия падения обломков БПЛА в Белгородской области. 13 апреля 2025
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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области более 80 беспилотниками, один мирный житель погиб, двое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 43 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 68 боеприпасов и зафиксированы атаки 82 беспилотников, из них 35 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, двух соцобъектах, коммерческом объекте и 30 транспортных средствах.
"В Ракитянском районе по посёлку Ракитное, селу Илёк-Кошары и хутору Новый Путь совершены атаки 5 беспилотников. В посёлке Ракитное от удара беспилотника по грузовому автомобилю погиб мирный житель... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись атакам 27 беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы 12 беспилотниками. В Борисовском районе по селу Цаповка и хутору Климовое нанесены удары 4 беспилотниками. В Валуйском округе по четырем населенным пунктам совершены атаки 6 дронов. В Волоконовском районе три населенных пункта подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакам 2 беспилотников. В хуторе Бочанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника по территории домовладения ранена женщина. В Грайворонском округе по 10 населенным пунктам выпущено 11 боеприпасов и совершены атаки 18 беспилотников. В районе села Глотово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель.
"В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Староселье и Теребрено подверглись 10 обстрелам с применением 53 боеприпасов и атакам 7 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.