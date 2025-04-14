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ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки, сообщил Гладков - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 14.04.2025 (обновлено: 10:52 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/gladkov-2011089768.html
ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки, сообщил Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки, сообщил Гладков - РИА Новости, 14.04.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки, сообщил Гладков
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области более 80 беспилотниками, один мирный житель погиб, двое пострадали,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:29:00+03:00
2025-04-14T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области более 80 беспилотниками, один мирный житель погиб, двое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 43 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 68 боеприпасов и зафиксированы атаки 82 беспилотников, из них 35 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, двух соцобъектах, коммерческом объекте и 30 транспортных средствах. "В Ракитянском районе по посёлку Ракитное, селу Илёк-Кошары и хутору Новый Путь совершены атаки 5 беспилотников. В посёлке Ракитное от удара беспилотника по грузовому автомобилю погиб мирный житель... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись атакам 27 беспилотников", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы 12 беспилотниками. В Борисовском районе по селу Цаповка и хутору Климовое нанесены удары 4 беспилотниками. В Валуйском округе по четырем населенным пунктам совершены атаки 6 дронов. В Волоконовском районе три населенных пункта подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакам 2 беспилотников. В хуторе Бочанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника по территории домовладения ранена женщина. В Грайворонском округе по 10 населенным пунктам выпущено 11 боеприпасов и совершены атаки 18 беспилотников. В районе села Глотово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель. "В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Староселье и Теребрено подверглись 10 обстрелам с применением 53 боеприпасов и атакам 7 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250409/belgorod-2010236834.html
https://ria.ru/20250414/bespilotniki-2011066131.html
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белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки, сообщил Гладков

Гладков: ВСУ нанесли более 80 ударов БПЛА по Белгородской области за сутки

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия падения обломков БПЛА в Белгородской области. 13 апреля 2025
Последствия падения обломков БПЛА в Белгородской области. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия падения обломков БПЛА в Белгородской области. 13 апреля 2025
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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области более 80 беспилотниками, один мирный житель погиб, двое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 43 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 68 боеприпасов и зафиксированы атаки 82 беспилотников, из них 35 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, двух соцобъектах, коммерческом объекте и 30 транспортных средствах.
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"В Ракитянском районе по посёлку Ракитное, селу Илёк-Кошары и хутору Новый Путь совершены атаки 5 беспилотников. В посёлке Ракитное от удара беспилотника по грузовому автомобилю погиб мирный житель... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись атакам 27 беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы 12 беспилотниками. В Борисовском районе по селу Цаповка и хутору Климовое нанесены удары 4 беспилотниками. В Валуйском округе по четырем населенным пунктам совершены атаки 6 дронов. В Волоконовском районе три населенных пункта подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакам 2 беспилотников. В хуторе Бочанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника по территории домовладения ранена женщина. В Грайворонском округе по 10 населенным пунктам выпущено 11 боеприпасов и совершены атаки 18 беспилотников. В районе села Глотово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель.
"В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Староселье и Теребрено подверглись 10 обстрелам с применением 53 боеприпасов и атакам 7 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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