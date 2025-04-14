https://ria.ru/20250414/gaza-2011180784.html

В Газе погибло больше тысячи человек за месяц, заявил Минздрав Палестины

В Газе погибло больше тысячи человек за месяц, заявил Минздрав Палестины - РИА Новости, 14.04.2025

В Газе погибло больше тысячи человек за месяц, заявил Минздрав Палестины

Более 1,6 тысячи человек погибли в секторе Газа после возобновления 18 марта израильских обстрелов, сообщило палестинское министерство здравоохранения. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:27:00+03:00

2025-04-14T16:27:00+03:00

2025-04-14T16:27:00+03:00

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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек погибли в секторе Газа после возобновления 18 марта израильских обстрелов, сообщило палестинское министерство здравоохранения. "Число погибших с 18 марта 2025 года достигло 1613, пострадали 4233 человека", - говорится в заявлении минздрава сектора. Согласно заявлению, за последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 39 погибших и 118 пострадавших. Министерство отметило, что с 7 октября 2023 года в Газе погибли более 50,9 тысячи человек, пострадали свыше 116 тысяч. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250413/oon-2010995529.html

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас