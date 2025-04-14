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В Подмосковье заменили системы газоснабжения в 471 многоквартирном доме - РИА Новости, 14.04.2025
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Новости Подмосковья
 
18:11 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/gaz-2011208761.html
В Подмосковье заменили системы газоснабжения в 471 многоквартирном доме
В Подмосковье заменили системы газоснабжения в 471 многоквартирном доме - РИА Новости, 14.04.2025
В Подмосковье заменили системы газоснабжения в 471 многоквартирном доме
Устаревшие системы газоснабжения в 471 многоквартирном доме (МКД) Московской области заменили под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:11:00+03:00
2025-04-14T18:11:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Устаревшие системы газоснабжения в 471 многоквартирном доме (МКД) Московской области заменили под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, сообщает пресс-служба ведомства. Так, лидерами по числу домов, в которых выполнен ремонт, стали Красногорск — 77 МКД, Лобня — 40 МКД, Раменский — 40 МКД. В ведомстве добавили, что в перечень выполняемых работ входит осмотр сетей, капитальный ремонт общедомовых сетей, замена отводов от стояков, установка новых кранов, диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок. Также в каждой квартире в ходе работ устанавливается система автоматического контроля загазованности.
https://ria.ru/20250414/mylo-2011199499.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье заменили системы газоснабжения в 471 многоквартирном доме

Системы газоснабжения заменили в 741 подмосковном многоквартирном доме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Устаревшие системы газоснабжения в 471 многоквартирном доме (МКД) Московской области заменили под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, лидерами по числу домов, в которых выполнен ремонт, стали Красногорск — 77 МКД, Лобня — 40 МКД, Раменский — 40 МКД.
В ведомстве добавили, что в перечень выполняемых работ входит осмотр сетей, капитальный ремонт общедомовых сетей, замена отводов от стояков, установка новых кранов, диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок.
Также в каждой квартире в ходе работ устанавливается система автоматического контроля загазованности.
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