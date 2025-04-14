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Энергостратегия до 2050 года предполагает рост экспорта газа - РИА Новости, 14.04.2025
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10:51 14.04.2025 (обновлено: 11:51 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/gaz-2011096982.html
Энергостратегия до 2050 года предполагает рост экспорта газа
Энергостратегия до 2050 года предполагает рост экспорта газа - РИА Новости, 14.04.2025
Энергостратегия до 2050 года предполагает рост экспорта газа
Целевой сценарий Энергостратегии России на период до 2050 года предполагает двукратный рост экспорта газа из страны относительно 2023 года, следует из... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:51:00+03:00
2025-04-14T11:51:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Целевой сценарий Энергостратегии России на период до 2050 года предполагает двукратный рост экспорта газа из страны относительно 2023 года, следует из документа."В целевом сценарии предполагается двукратный рост объемов экспорта относительно уровня 2023 года за счет развития трубопроводной инфраструктуры и реализации запланированных проектов по производству сжиженного природного газа", – говорится в Энергостратегии.Согласно приложенным таблицам, целевой сценарий предполагает рост экспорта трубопроводного газа со 101 миллиарда кубометров в 2023 году до 151 миллиардов в 2030 году и 197 миллиардов в 2036 и 2050 году.Добыча газа в России к 2050 году в целевом сценарии вырастет в 1,7 раза – до 1,107 триллиона кубометров с 637 миллиардов в 2023 году, при этом в сценарии "ускоренного энергоперехода" рост скромнее – до 920 миллиардов кубометров, следует из документа.Также, согласно приложенным таблицам, целевой сценарий предполагает рост добычи газа до 853 миллиардов кубометров в 2030 году и 965 миллиардов – в 2036 году.Потребление газа в качестве моторного топлива в России вырастет до 21,3-29,3 миллиарда кубометров в 2050 году с 2,19 миллиарда кубометров в 2023 году, говорится в Энергостратегии.Таким образом, рост показателя составит от 10 до 13 раз.
https://ria.ru/20250401/gaz-2008757429.html
https://ria.ru/20250414/kabmin-2011113495.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Энергостратегия до 2050 года предполагает рост экспорта газа

Энергостратегия предполагает двукратный рост экспорта газа к 2050 году

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Целевой сценарий Энергостратегии России на период до 2050 года предполагает двукратный рост экспорта газа из страны относительно 2023 года, следует из документа.
"В целевом сценарии предполагается двукратный рост объемов экспорта относительно уровня 2023 года за счет развития трубопроводной инфраструктуры и реализации запланированных проектов по производству сжиженного природного газа", – говорится в Энергостратегии.
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Согласно приложенным таблицам, целевой сценарий предполагает рост экспорта трубопроводного газа со 101 миллиарда кубометров в 2023 году до 151 миллиардов в 2030 году и 197 миллиардов в 2036 и 2050 году.
Добыча газа в России к 2050 году в целевом сценарии вырастет в 1,7 раза – до 1,107 триллиона кубометров с 637 миллиардов в 2023 году, при этом в сценарии "ускоренного энергоперехода" рост скромнее – до 920 миллиардов кубометров, следует из документа.
Также, согласно приложенным таблицам, целевой сценарий предполагает рост добычи газа до 853 миллиардов кубометров в 2030 году и 965 миллиардов – в 2036 году.
Потребление газа в качестве моторного топлива в России вырастет до 21,3-29,3 миллиарда кубометров в 2050 году с 2,19 миллиарда кубометров в 2023 году, говорится в Энергостратегии.
Таким образом, рост показателя составит от 10 до 13 раз.
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