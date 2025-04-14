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В Германии гражданин Болгарии попытался украсть 63 шампуня - РИА Новости, 14.04.2025
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21:48 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/gamburg-2011253093.html
В Германии гражданин Болгарии попытался украсть 63 шампуня
В Германии гражданин Болгарии попытался украсть 63 шампуня - РИА Новости, 14.04.2025
В Германии гражданин Болгарии попытался украсть 63 шампуня
Гражданина Болгарии задержали в Гамбурге при попытке украсть 63 шампуня из супермаркета, говорится в заявлении полиции города. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:48:00+03:00
2025-04-14T21:48:00+03:00
в мире
болгария
гамбург (город)
германия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гражданина Болгарии задержали в Гамбурге при попытке украсть 63 шампуня из супермаркета, говорится в заявлении полиции города. "Одиннадцатого апреля 2025 года около 11.30 утра (12.30 мск – ред.) мужчина (38 лет) украл из супермаркета в районе Вандельхалле в общей сложности 63 шампуня для ухода за волосами на сумму около 350 евро", - сказано в заявлении. Сообщается, что попытку кражи заметил охранник супермаркета, который задержал мужчину до прибытия полиции. В отношении гражданина Болгарии было возбуждено уголовное дело, тем не менее после оформления документов мужчина был отпущен. Сам он не стал объяснять мотивы своего поступка.
https://ria.ru/20250217/peterburg-1999870099.html
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болгария
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в мире, болгария, гамбург (город), германия
В мире, Болгария, Гамбург (город), Германия
В Германии гражданин Болгарии попытался украсть 63 шампуня

В Гамбурге задержали гражданина Болгарии при попытке украсть 63 шампуня

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гражданина Болгарии задержали в Гамбурге при попытке украсть 63 шампуня из супермаркета, говорится в заявлении полиции города.
"Одиннадцатого апреля 2025 года около 11.30 утра (12.30 мск – ред.) мужчина (38 лет) украл из супермаркета в районе Вандельхалле в общей сложности 63 шампуня для ухода за волосами на сумму около 350 евро", - сказано в заявлении.
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Сообщается, что попытку кражи заметил охранник супермаркета, который задержал мужчину до прибытия полиции.
В отношении гражданина Болгарии было возбуждено уголовное дело, тем не менее после оформления документов мужчина был отпущен. Сам он не стал объяснять мотивы своего поступка.
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