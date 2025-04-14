https://ria.ru/20250414/gamburg-2011253093.html

В Германии гражданин Болгарии попытался украсть 63 шампуня

В Германии гражданин Болгарии попытался украсть 63 шампуня - РИА Новости, 14.04.2025

В Германии гражданин Болгарии попытался украсть 63 шампуня

Гражданина Болгарии задержали в Гамбурге при попытке украсть 63 шампуня из супермаркета, говорится в заявлении полиции города. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T21:48:00+03:00

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2025-04-14T21:48:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гражданина Болгарии задержали в Гамбурге при попытке украсть 63 шампуня из супермаркета, говорится в заявлении полиции города. "Одиннадцатого апреля 2025 года около 11.30 утра (12.30 мск – ред.) мужчина (38 лет) украл из супермаркета в районе Вандельхалле в общей сложности 63 шампуня для ухода за волосами на сумму около 350 евро", - сказано в заявлении. Сообщается, что попытку кражи заметил охранник супермаркета, который задержал мужчину до прибытия полиции. В отношении гражданина Болгарии было возбуждено уголовное дело, тем не менее после оформления документов мужчина был отпущен. Сам он не стал объяснять мотивы своего поступка.

https://ria.ru/20250217/peterburg-1999870099.html

https://ria.ru/20250218/priangare-1999965856.html

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гамбург (город)

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