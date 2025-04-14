https://ria.ru/20250414/gamburg-2011253093.html
В Германии гражданин Болгарии попытался украсть 63 шампуня
В Германии гражданин Болгарии попытался украсть 63 шампуня - РИА Новости, 14.04.2025
В Германии гражданин Болгарии попытался украсть 63 шампуня
Гражданина Болгарии задержали в Гамбурге при попытке украсть 63 шампуня из супермаркета, говорится в заявлении полиции города. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:48:00+03:00
2025-04-14T21:48:00+03:00
2025-04-14T21:48:00+03:00
в мире
болгария
гамбург (город)
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гражданина Болгарии задержали в Гамбурге при попытке украсть 63 шампуня из супермаркета, говорится в заявлении полиции города. "Одиннадцатого апреля 2025 года около 11.30 утра (12.30 мск – ред.) мужчина (38 лет) украл из супермаркета в районе Вандельхалле в общей сложности 63 шампуня для ухода за волосами на сумму около 350 евро", - сказано в заявлении. Сообщается, что попытку кражи заметил охранник супермаркета, который задержал мужчину до прибытия полиции. В отношении гражданина Болгарии было возбуждено уголовное дело, тем не менее после оформления документов мужчина был отпущен. Сам он не стал объяснять мотивы своего поступка.
https://ria.ru/20250217/peterburg-1999870099.html
https://ria.ru/20250218/priangare-1999965856.html
болгария
гамбург (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, гамбург (город), германия
В мире, Болгария, Гамбург (город), Германия
В Германии гражданин Болгарии попытался украсть 63 шампуня
В Гамбурге задержали гражданина Болгарии при попытке украсть 63 шампуня