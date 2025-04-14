https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011254887.html

Гагаузия чувствует, что ее лишают автономии, заявил эксперт

Гагаузия чувствует, что ее лишают автономии, заявил эксперт - РИА Новости, 14.04.2025

Гагаузия чувствует, что ее лишают автономии, заявил эксперт

Власти Гагаузии ощущают, что Кишинев пытается лишить их автономии, но они пока не готовы к массовым протестам из-за опасения репрессий со стороны руководства... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T22:12:00+03:00

2025-04-14T22:12:00+03:00

2025-04-14T22:12:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Власти Гагаузии ощущают, что Кишинев пытается лишить их автономии, но они пока не готовы к массовым протестам из-за опасения репрессий со стороны руководства Молдавии, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключен из процесса формирования прокуратуры автономии. "У Гагаузии есть стойкое ощущение, что Кишинев все больше и больше лишает ее полномочий, тем самым обнуляя само понятие автономии, то есть лишает ее политической значимости. Это касается фискальной области, прерогатив руководителей автономии, касается заведения уголовных дел. Лишения Гагаузии права назначать прокурора автономии еще больше усугубляет ситуацию, создает новые поводы для возмущения в автономии, но я не думаю, что именно этот жест приведет к буре эмоций и всплеску протестов", - заявил Чуря. По его словам, ситуация сейчас довольно щекотливая, а потенциал для протестов как внутри автономии, так и во всей стране не слишком высок. "Это происходит из-за осторожности оппозиционных сил в Молдавии, в том числе и в автономии, которые ощущают возможность очень сильных репрессивных мер со стороны властей. В тоже время существует определенная надежда на разрядку и на улучшение ситуации из-за изменения геполитической ситуации, поэтому пока лучше проявить осторожность", - отметил эксперт. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html

https://ria.ru/20250414/moldavija-2011235971.html

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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, россия