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Гагаузия чувствует, что ее лишают автономии, заявил эксперт - РИА Новости, 14.04.2025
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22:12 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011254887.html
Гагаузия чувствует, что ее лишают автономии, заявил эксперт
Гагаузия чувствует, что ее лишают автономии, заявил эксперт - РИА Новости, 14.04.2025
Гагаузия чувствует, что ее лишают автономии, заявил эксперт
Власти Гагаузии ощущают, что Кишинев пытается лишить их автономии, но они пока не готовы к массовым протестам из-за опасения репрессий со стороны руководства... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T22:12:00+03:00
2025-04-14T22:12:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
россия
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Власти Гагаузии ощущают, что Кишинев пытается лишить их автономии, но они пока не готовы к массовым протестам из-за опасения репрессий со стороны руководства Молдавии, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключен из процесса формирования прокуратуры автономии. "У Гагаузии есть стойкое ощущение, что Кишинев все больше и больше лишает ее полномочий, тем самым обнуляя само понятие автономии, то есть лишает ее политической значимости. Это касается фискальной области, прерогатив руководителей автономии, касается заведения уголовных дел. Лишения Гагаузии права назначать прокурора автономии еще больше усугубляет ситуацию, создает новые поводы для возмущения в автономии, но я не думаю, что именно этот жест приведет к буре эмоций и всплеску протестов", - заявил Чуря. По его словам, ситуация сейчас довольно щекотливая, а потенциал для протестов как внутри автономии, так и во всей стране не слишком высок. "Это происходит из-за осторожности оппозиционных сил в Молдавии, в том числе и в автономии, которые ощущают возможность очень сильных репрессивных мер со стороны властей. В тоже время существует определенная надежда на разрядку и на улучшение ситуации из-за изменения геполитической ситуации, поэтому пока лучше проявить осторожность", - отметил эксперт. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, россия
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Россия
Гагаузия чувствует, что ее лишают автономии, заявил эксперт

Чуря: Гагаузия чувствует, что ее лишают автономии, но к протестам она не готова

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Власти Гагаузии ощущают, что Кишинев пытается лишить их автономии, но они пока не готовы к массовым протестам из-за опасения репрессий со стороны руководства Молдавии, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключен из процесса формирования прокуратуры автономии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии
Вчера, 16:36
"У Гагаузии есть стойкое ощущение, что Кишинев все больше и больше лишает ее полномочий, тем самым обнуляя само понятие автономии, то есть лишает ее политической значимости. Это касается фискальной области, прерогатив руководителей автономии, касается заведения уголовных дел. Лишения Гагаузии права назначать прокурора автономии еще больше усугубляет ситуацию, создает новые поводы для возмущения в автономии, но я не думаю, что именно этот жест приведет к буре эмоций и всплеску протестов", - заявил Чуря.
По его словам, ситуация сейчас довольно щекотливая, а потенциал для протестов как внутри автономии, так и во всей стране не слишком высок.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В парламенте Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузию
Вчера, 20:04
"Это происходит из-за осторожности оппозиционных сил в Молдавии, в том числе и в автономии, которые ощущают возможность очень сильных репрессивных мер со стороны властей. В тоже время существует определенная надежда на разрядку и на улучшение ситуации из-за изменения геполитической ситуации, поэтому пока лучше проявить осторожность", - отметил эксперт.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Политолог прокомментировал решение КС Молдавии по Гагаузии
Вчера, 16:35
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулРоссия
 
 
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