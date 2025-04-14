https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011200549.html

Кишинев начал демонтаж Гагаузской автономии, заявил экс-премьер Молдавии

Кишинев начал демонтаж Гагаузской автономии, заявил экс-премьер Молдавии - РИА Новости, 14.04.2025

Кишинев начал демонтаж Гагаузской автономии, заявил экс-премьер Молдавии

Лидер оппозиционной молдавской партии "Будущее Молдовы", экс-премьер республики Василий Тарлев заявил РИА Новости, что решение конституционного суда Молдавии... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:43:00+03:00

2025-04-14T17:43:00+03:00

2025-04-14T17:43:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Будущее Молдовы", экс-премьер республики Василий Тарлев заявил РИА Новости, что решение конституционного суда Молдавии лишить Гагаузию права назначать прокурора наносит удар по основам ее автономного статуса и знаменует начало "демонтажа всей системы власти" в регионе. Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии. "Решение конституционного суда нельзя назвать иначе как прямым ударом по основам автономного статуса Гагаузии. Под видом "конституционного анализа" фактически дан старт демонтажу всей системы власти автономии, построенной поколениями", - сказал Тарлев. По словам политика, исключение народного собрания автономии Гагаузии из процесса формирования прокуратуры является "попыткой централизовать контроль над правоохранительной системой в регионе". "Партия "Будущее Молдовы" выступает за сохранение особого статуса Гагаузии и призывает власти немедленно прекратить наступление на права автономии", - подчеркнул Тарлев. Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001-2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.

https://ria.ru/20250414/kishinev-2011181304.html

https://ria.ru/20250413/moldaviya-2011016976.html

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев