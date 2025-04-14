Кишинев начал демонтаж Гагаузской автономии, заявил экс-премьер Молдавии
Экс-премьер Молдавии Тарлев: Кишинев нанес удар по автономному статусу Гагаузии
Василий Тарлев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Будущее Молдовы", экс-премьер республики Василий Тарлев заявил РИА Новости, что решение конституционного суда Молдавии лишить Гагаузию права назначать прокурора наносит удар по основам ее автономного статуса и знаменует начало "демонтажа всей системы власти" в регионе.
"Решение конституционного суда нельзя назвать иначе как прямым ударом по основам автономного статуса Гагаузии. Под видом "конституционного анализа" фактически дан старт демонтажу всей системы власти автономии, построенной поколениями", - сказал Тарлев.
По словам политика, исключение народного собрания автономии Гагаузии из процесса формирования прокуратуры является "попыткой централизовать контроль над правоохранительной системой в регионе".
"Партия "Будущее Молдовы" выступает за сохранение особого статуса Гагаузии и призывает власти немедленно прекратить наступление на права автономии", - подчеркнул Тарлев.
Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001-2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.