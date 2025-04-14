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В Молдавии рассматривают опрос ограничения полномочий прокуратуры Гагаузии - РИА Новости, 14.04.2025
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12:32 14.04.2025 (обновлено: 12:48 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011129140.html
В Молдавии рассматривают опрос ограничения полномочий прокуратуры Гагаузии
В Молдавии рассматривают опрос ограничения полномочий прокуратуры Гагаузии - РИА Новости, 14.04.2025
В Молдавии рассматривают опрос ограничения полномочий прокуратуры Гагаузии
Конституционный суд Молдавии рассматривает в понедельник вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузской автономии без участия представителей региона,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:32:00+03:00
2025-04-14T12:48:00+03:00
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии рассматривает в понедельник вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузской автономии без участия представителей региона, сообщил журналистам заместитель председателя Народного собрания (парламент) региона Георгий Лейчу."Конституционный суд рассматривает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузской автономии, даже не уведомив нас. Мы узнали об этом заседании за 15 минут до его начала. Это грубейшее нарушение элементарных норм, такие решения не могут приниматься без участия представителей Гагаузии", - заявил журналистам Лейчу.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250410/simonyan-2010574721.html
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Молдавия, Гагаузия, В мире
В Молдавии рассматривают опрос ограничения полномочий прокуратуры Гагаузии

КС Молдавии рассматривает опрос ограничения полномочий прокуратуры Гагаузии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе
Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии рассматривает в понедельник вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузской автономии без участия представителей региона, сообщил журналистам заместитель председателя Народного собрания (парламент) региона Георгий Лейчу.
"Конституционный суд рассматривает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузской автономии, даже не уведомив нас. Мы узнали об этом заседании за 15 минут до его начала. Это грубейшее нарушение элементарных норм, такие решения не могут приниматься без участия представителей Гагаузии", - заявил журналистам Лейчу.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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