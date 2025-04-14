https://ria.ru/20250414/frantsija-2011259569.html

Франция удерживает в заключении переводчицу из Ирана, сообщили СМИ

Франция удерживает в заключении переводчицу из Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2025

Франция удерживает в заключении переводчицу из Ирана, сообщили СМИ

Франция с 28 февраля удерживает в заключении гражданку Ирана, которую обвиняет в оправдании терроризма, сообщила радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T23:10:00+03:00

2025-04-14T23:10:00+03:00

2025-04-14T23:10:00+03:00

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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Франция с 28 февраля удерживает в заключении гражданку Ирана, которую обвиняет в оправдании терроризма, сообщила радиостанция Franceinfo. "Иранская переводчица, задержанная во Франции полтора месяца назад, преследуется судом за "оправдание терроризма" в социальных сетях", - сообщило СМИ со ссылкой на судебный источник. Махдие Эсфандиари, профессор университета "Люмьер Лион 2" и пропалестинская активистка, была задержана 28 февраля. Парижская прокуратура и ее национальное подразделение по борьбе с ненавистью в интернете поручили расследование парижской судебной полиции. Как сообщает СМИ, задержанной 35 лет, и она 8 лет проживает во Франции. Она изучала французский язык в Университете Аль-Захра в Тегеране и затем обосновалась в Лионе. Как сообщают иранские СМИ, ее задержали после публикаций в Telegram против геноцида палестинцев в секторе Газа. В иранском МИД сообщили, что французская сторона не дает разъяснений по поводу ее ситуации и не предоставила к ней консульский доступ. В понедельник глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС намерен ввести в понедельник санкции против девяти лиц из Ирана, якобы причастных к задержанию европейских граждан на иранской территории. Ранее он призвал соотечественников отказаться от поездок в Иран на фоне нескольких случаев задержания там французов якобы по обвинению в шпионаже. В марте президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что француз Оливье Грондо, который удерживался в Иране на протяжении почти двух с половиной лет по обвинению в шпионаже, был освобожден и вернулся на родину. В мае 2023 года французский МИД сообщил, что Иран освободил двух из шестерых задержанных французов. Они обвинялись в шпионаже и подрыве нацбезопасности. В июне 2024 года был освобожден еще один гражданин Франции. В Иране остаются Сесиль Колер и ее спутник Жак Пари, которые также обвиняются иранскими властями в шпионаже.

https://ria.ru/20250104/iran-1992453351.html

https://ria.ru/20241121/norvegiya-1985095246.html

https://ria.ru/20241001/livan-1975671359.html

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в мире, иран, франция, тегеран (город), жан-ноэль барро, эммануэль макрон, евросоюз