Франция удерживает в заключении переводчицу из Ирана, сообщили СМИ
Париж удерживает в тюрьме гражданку Ирана, обвиняемую в оправдании терроризма
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Франция с 28 февраля удерживает в заключении гражданку Ирана, которую обвиняет в оправдании терроризма, сообщила радиостанция Franceinfo.
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"Иранская переводчица, задержанная во Франции полтора месяца назад, преследуется судом за "оправдание терроризма" в социальных сетях", - сообщило СМИ со ссылкой на судебный источник.
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Махдие Эсфандиари, профессор университета "Люмьер Лион 2" и пропалестинская активистка, была задержана 28 февраля. Парижская прокуратура и ее национальное подразделение по борьбе с ненавистью в интернете поручили расследование парижской судебной полиции.
Как сообщают иранские СМИ, ее задержали после публикаций в Telegram против геноцида палестинцев в секторе Газа. В иранском МИД сообщили, что французская сторона не дает разъяснений по поводу ее ситуации и не предоставила к ней консульский доступ.
В понедельник глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС намерен ввести в понедельник санкции против девяти лиц из Ирана, якобы причастных к задержанию европейских граждан на иранской территории.
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Ранее он призвал соотечественников отказаться от поездок в Иран на фоне нескольких случаев задержания там французов якобы по обвинению в шпионаже.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что француз Оливье Грондо, который удерживался в Иране на протяжении почти двух с половиной лет по обвинению в шпионаже, был освобожден и вернулся на родину.
В мае 2023 года французский МИД сообщил, что Иран освободил двух из шестерых задержанных французов. Они обвинялись в шпионаже и подрыве нацбезопасности. В июне 2024 года был освобожден еще один гражданин Франции. В Иране остаются Сесиль Колер и ее спутник Жак Пари, которые также обвиняются иранскими властями в шпионаже.
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